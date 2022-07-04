快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

人夫出軌8年..妻按兵不動等機會 撒嬌訊息一傳翻拍提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

已婚陳姓男子出軌陳姓女子長達8年，去年5月，陳妻發現老公手機有陳女合照，還親筆為陳女寫下慶生卡片，陳妻選擇按兵不動，等到陳男傳訊陳女「好想和妳做完愛在睡覺」，再持這段親密對話當證據，對兩人提告求償40萬元，高雄地方法院審理後，判兩人應賠蔡女20萬元。

判決指出，蔡女和陳男結婚21年，兩人育有1子1女，去年5月間，蔡女無意間發現老公手機有多張與陳女的合照，兩人緊緊依偎、接吻，還手接愛心，互動宛如熱戀情侶。

2014年，陳女生日時，陳男還親筆寫下慶生賀卡，回憶兩人曾一起遊遍各地，留下很多美好回憶。蔡女看完卡片內容，才驚覺丈夫出軌多年。

後來蔡女不動聲色，暗中蒐集證據，去年8月，發現丈夫以LINE傳訊給陳女「好想和妳做完愛在睡覺」、「我都覺得你是一個很棒的女人」「我並沒有拋下你」，取得對話紀錄後，告陳男、陳女侵犯配偶權，向二人求償40萬元，2人也因丈夫出軌，長達21年的婚姻以離婚收場。

高雄地院審理期間，陳男未出庭答辯，陳女則稱兩人認識8年，因為陳男是客戶，每周都會到公司一次，但他並不知道對方已婚。

但法官根據兩人對話紀錄、照片等，認為兩人已長期有親密關係，且兩人都已年逾40歲，陳男也知道陳女育有子女，兩人親密交往這麼久，不可能從未詢問彼此的婚姻關係，不採信陳女說法，判決陳男、陳女應賠償蔡女20萬元。可上訴。

陳姓人夫出軌8年都沒被妻子發現，後來陳男傳給小三一段話，被妻子當成證據提告，法院判兩人要賠妻子20萬元。示意圖／ingimage
陳姓人夫出軌8年都沒被妻子發現，後來陳男傳給小三一段話，被妻子當成證據提告，法院判兩人要賠妻子20萬元。示意圖／ingimage

出軌 婚姻 女生

延伸閱讀

他想買車被拒 驚覺老婆把千萬存款全借給前男友週轉

人夫1天零用錢只有250元 背後故事曝光網狂讚：好老婆

變態人夫逼女自慰拍裸照 電腦藏不雅片受害最小才9歲

「第三者不只我一個」不倫曝光還嗆元配快離婚 小三挨告判賠10萬

相關新聞

最難忘求婚？她雇打工仔「綁架」同性伴侶 劇情神展開

桃園市楊姓女子想給黃姓女友一個最難忘求婚，透過打工APP找來林、彭兩男，請他們綁住女友手腳、裝入行李箱，開車載走，但黃女...

影／桃園23歲男開保時捷違規左轉 衝破水泥牆撞歪頭

桃園市桃園區稍早發生自撞車禍，一名男子駕駛保時捷跑車，未依號誌行駛，左轉時疑車速過快，失控衝入桃園地檢署舊址，衝擊之大更...

人夫出軌8年..妻按兵不動等機會 撒嬌訊息一傳翻拍提告

已婚陳姓男子出軌陳姓女子長達8年，去年5月，陳妻發現老公手機有陳女合照，還親筆為陳女寫下慶生卡片，陳妻選擇按兵不動，等到...

富商允讓小三吃穿無虞 分手追討821萬法官認贈與判免還

高雄已婚馬姓富商戀上經營美髮店的張姓女子，交往期間陸續贈與821萬元，但張女發現馬男已婚後逐漸疏遠，馬氣得提告要求返還贈...

酒駕新法上路3個月 北市保大告發74案接6申訴

酒駕修法加重處罰規定於3月底施行，北市保大今天表示，3個月來共路檢查獲74件酒駕開單告發案，並接獲6件車主借車喊冤的申訴...

女看電影沒「AA制」還尿遁 男發文怨「沒水準」不起訴

桃園市羅姓男子約女網友看電影，事後傳訊向她索討電影票錢未果，還被封鎖，憤而發文抱怨「網友不願意AA」，被女方提告妨害名譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。