人夫出軌8年..妻按兵不動等機會 撒嬌訊息一傳翻拍提告

已婚陳姓男子出軌陳姓女子長達8年，去年5月，陳妻發現老公手機有陳女合照，還親筆為陳女寫下慶生卡片，陳妻選擇按兵不動，等到陳男傳訊陳女「好想和妳做完愛在睡覺」，再持這段親密對話當證據，對兩人提告求償40萬元，高雄地方法院審理後，判兩人應賠蔡女20萬元。

判決指出，蔡女和陳男結婚21年，兩人育有1子1女，去年5月間，蔡女無意間發現老公手機有多張與陳女的合照，兩人緊緊依偎、接吻，還手接愛心，互動宛如熱戀情侶。

2014年，陳女生日時，陳男還親筆寫下慶生賀卡，回憶兩人曾一起遊遍各地，留下很多美好回憶。蔡女看完卡片內容，才驚覺丈夫出軌多年。

後來蔡女不動聲色，暗中蒐集證據，去年8月，發現丈夫以LINE傳訊給陳女「好想和妳做完愛在睡覺」、「我都覺得你是一個很棒的女人」「我並沒有拋下你」，取得對話紀錄後，告陳男、陳女侵犯配偶權，向二人求償40萬元，2人也因丈夫出軌，長達21年的婚姻以離婚收場。

高雄地院審理期間，陳男未出庭答辯，陳女則稱兩人認識8年，因為陳男是客戶，每周都會到公司一次，但他並不知道對方已婚。