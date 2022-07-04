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影／桃園23歲男開保時捷違規左轉 衝破水泥牆撞歪頭
桃園市桃園區稍早發生自撞車禍，一名男子駕駛保時捷跑車，未依號誌行駛，左轉時疑車速過快，失控衝入桃園地檢署舊址，衝擊之大更將水泥牆撞倒，駕駛輕傷；警方初步排除酒駕，正在釐清肇事責任，賠償事宜也在洽談中。
警方調查，羅姓男子（23歲）今天上午9時40分許駕駛白色保時捷911沿正光路行進，當時燈號僅開放直行，但他疑似未遵守號誌、違規左轉廈門街，不慎失控自撞路旁牆壁，撞倒牆後衝入桃園地檢署舊址才停下。
警方到場時，不僅牆被撞倒，保時捷車頭也變形、引擎蓋隆起，因安全氣囊應聲爆開，羅男僅受輕微擦傷。
桃園警分局指出，員警獲報趕抵現場處理，對羅男實施酒測，並無發現飲酒，後續肇事責任由警方釐清中，違規部分將依規定開罰，另也通知管理單位協調賠償事宜，
警方呼籲，汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，遵循號誌標誌標線行駛，以維護交通安全。
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