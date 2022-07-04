富商允讓小三吃穿無虞 分手追討821萬法官認贈與判免還

高雄已婚馬姓富商戀上經營美髮店的張姓女子，交往期間陸續贈與821萬元，但張女發現馬男已婚後逐漸疏遠，馬氣得提告要求返還贈金。高雄高分院根據兩人對話，認為馬男曾說要讓張女吃穿無虞，是不甘分手「人財兩失」才提告，判張女免還。

判決指出，已婚的馬男2012年與張女認識後交往，兩人秘戀期間馬男陸續幫張女投資美元保單，還陸續轉入486萬元供張女買房，後來張女因經濟困難，開口向馬男救急，馬也大方應允，前後轉入194萬元至張女帳戶，讓張女順利幫胞姊還清債務，總計交往期間，至少為張女付出821萬1300萬元。

2019年初，馬男驚覺張女突然改名，且不願意再跟他有任何往來，他察覺有異，要求張返回交往期間他付出的821萬元，因遲遲等不到張女回覆，氣得提告要求張女還錢。

張女則稱她和馬男交往時，並不知道馬是已婚身分，直到2018年底她接到自稱「元配」的電話，才驚覺介入人家感情，因此隔年就與馬男斷絕往來，但交往期間的借款、投資等，都是馬男承諾要讓她無後顧之憂，主動贈與給她，並非單純借貸關係，馬是不甘分手後「人財兩失」，才提告要求她還錢。

一審橋頭地方法院審理時，張女還提出兩人慶生合照佐證，馬男不僅摟著張女右肩，甚至還在兩人斷絕聯繫後，傳訊給張女「好好睡覺我很在乎你，好好照顧自己身體」、「明天就是端午節佳節希望佳節愉快船上的老公永遠會等著你」、「心愛的老婆你忍心讓我日漸消瘦你說句話啊，我放棄一切就要你」等訊息。