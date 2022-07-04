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女看電影沒「AA制」還尿遁 男發文怨「沒水準」不起訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市羅姓男子約女網友看電影，事後傳訊向她索討電影票錢未果，還被封鎖，憤而發文抱怨「網友不願意AA」，被女方提告妨害名譽；檢方認為男子發文內容並無不實，且目的是要向網友分享交友經驗，與公共利益有關，今偵結不起訴處分。

檢警調查，羅姓男子（24歲）透過交友軟體Tinder認識高姓女網友，兩人今年1月2日早上相約台北京站看電影，事後高女並未付錢，羅男私訊要錢反遭封鎖，當晚便在Dcard論壇以「Tinder網友不願意AA」為題發文抱怨，稱她「態度差」、「尿遁」、「超沒水準」，並附上Instagram帳號截圖；高女見狀，提告妨害名譽。

高女稱，當時她有主動表示要付票錢，是羅不收，上廁所前也有知會可先離開，他也同意，但他當晚卻透過Instagram私訊要錢，「怕他會一直來騷擾我」，便直接封鎖。

羅男到案時坦承發文，否認誹謗，辯稱女方並未說過要給錢，有的話她應該會在對話中提出，但當自己傳訊「那你再轉電影票錢給我」時，卻未得到高女回訊，反而被馬上封鎖。

羅男回憶，因當天相處尷尬，高女問「要不要先走」，自己也知道她想藉上廁所名義離開，文章才用「尿遁」一詞，但沒有誹謗之意；羅也認為發文內容並無不實，只是當下太氣，想尋求網友經驗，了解該如何處理。

檢方認為，羅男要錢時用詞並無不雅、冒犯，沒有騷擾跡象，也無不實指控，且文章可供網友吸取交友經驗，非僅涉私德而無關公眾利益，難認構成加重誹謗，偵結不起訴處分。

桃園地檢署。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署。記者楊湛華／攝影

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