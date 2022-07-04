台中翁罵女警「你他媽的」無罪 法官：非抽象謾罵

台中市伍姓老翁不滿向女警反映交通建議遭敷衍而辱罵，遭依妨害公務罪送辦，台中地院判伍翁無罪。圖／本報資料照 台中市六旬伍姓老翁前年在台中車站等妻子接送時，數次向該處服勒的女警反應，指車站載客區周邊標線不清，因不滿女警要他自行向市府反映，辱罵「你他媽的」、「你屌什麼屌」。法官認為，伍用詞不雅，但非抽象謾罵，無涉妨害公務，判無罪。

判決指出，伍姓老翁（67歲）在前年7月21日下午5時許，在東區復興路四段、立德街交岔路口等候妻子接送時，對該處鄰近台中車站，卻有道路標示不清、載客區周邊畫設紅線的問題，因此向當時在該處服勤的女警反映，不過女警卻要伍自行向交通局反映，伍因而不滿，回嗆「你應該反應，你看到這麼多老百姓違停」、「你要反應，你拿國家的錢」。

伍翁與女警對話期間，因不滿女警敷衍態度，氣得直說「你他媽的」、「你屌什麼屌」，女警認為伍翁罵人，涉嫌妨害公務，通知同事到場後，依妨害公務罪送辦。

法官勘驗現場錄影譯文後發現，伍翁會用詞不雅，起因是台中車站標線設置、畫設不佳，要求女警應該主動向上級反映，但卻遭女警以無權限、自行反映等理由，再三回絕，才會造成伍翁認為女警支領薪俸，卻對建議搪塞敷衍、口氣不悅，才引起糾紛。

法官認為，考慮到伍翁出身眷村，言詞粗鄙是為表達憤怒，雖然不文雅、不高尚，也失莊重，但並非對毫無根據之事，抽象謾罵，而是凸顯女警舉止消極，雖然引起女警不悅、受辱，但仍難據此認定伍翁有妨害公務的意圖。

另外，「你他媽的」、「你屌什麼屌」的用語，也是台灣民眾表達內心憤懣、發洩負面情緒的慣用詞語，民眾用以作為日常生活對話中發語詞或口頭禪，時有所聞，未必都是貶低他人人格的用語，判伍翁無罪。