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無視公權力北檢大門光天化日砍人10嫌殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

退休警官許恒瑞與吳姓前女友間有金錢糾紛，雙方今年5月3日因案至台北地院出庭後，兩度爆發衝突，北聯幫北武堂分子黃琝翔替許男助勢，竟找來多人持刀在台北地檢署大門砍殺對方，造成1人重傷休克。北檢痛斥黃男等人目無法度，今依殺人未遂罪起訴黃男共10人。

曾在新北市擔任偵查隊副隊長的許男，2016年至2020年間藉由開設管理顧問公司，鼓吹民眾投資，吸金6億元遭起訴。今年5月3日中午，雙方為此案到法院開庭後，吳女率眾強勢向許男索討800萬元，雙方爆發第一波肢體衝突，被轄區警方全部帶回偵辦。

待警方處理完雙方中午的衝突事件，將相關人移送北檢複訊，原本派小弟陪同許男出庭的黃男覺得面子掛不住，於是要找來更多人在北檢大門外埋伏，等吳女一方離去時一擁而上，持刀一陣痛毆，造成吳女這方一名林姓男子身體多處被砍傷，肌腱、神經都被砍斷，送醫時一度陷入休克，所幸最後經急救撿回一命。

由於雙方無視公權力，直接在北檢大門持刀鬥毆行徑，實在太過囂張，檢警於是立刻成立專案小組緝凶，陸續逮捕涉案雙方16人。黃男辯稱，自己當時正在路旁車上睡覺，後來聽到衝突聲才下車，但檢察官根據監視畫面，發現黃男下車時手上便拿著辣椒水，直到靠近北檢大門案發處看到有人持刀才收起。

檢方起訴指出，目前仍在押的黃男及周姓、伍姓共犯，雖承認犯行，但與其他共犯供詞仍有矛盾，考量3人有逃亡和串供之虞，建請法院繼續續押。另黃男等人涉嫌夥同一名陳姓少年共同犯案，也依兒少法相關規定建請法院加重其刑，並將少年移交少年法庭審理。至於許男、吳女在案發日中午第一波衝突涉犯的妨害秩序部分則另行偵辦。

北聯幫男子黃琝翔率眾公然在北檢大門持刀砍人，一行10人全部被起訴。記者邱奕能／翻攝
北聯幫男子黃琝翔率眾公然在北檢大門持刀砍人，一行10人全部被起訴。記者邱奕能／翻攝

吸金 殺人

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