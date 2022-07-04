無視公權力北檢大門光天化日砍人10嫌殺人未遂起訴

退休警官許恒瑞與吳姓前女友間有金錢糾紛，雙方今年5月3日因案至台北地院出庭後，兩度爆發衝突，北聯幫北武堂分子黃琝翔替許男助勢，竟找來多人持刀在台北地檢署大門砍殺對方，造成1人重傷休克。北檢痛斥黃男等人目無法度，今依殺人未遂罪起訴黃男共10人。

曾在新北市擔任偵查隊副隊長的許男，2016年至2020年間藉由開設管理顧問公司，鼓吹民眾投資，吸金6億元遭起訴。今年5月3日中午，雙方為此案到法院開庭後，吳女率眾強勢向許男索討800萬元，雙方爆發第一波肢體衝突，被轄區警方全部帶回偵辦。

待警方處理完雙方中午的衝突事件，將相關人移送北檢複訊，原本派小弟陪同許男出庭的黃男覺得面子掛不住，於是要找來更多人在北檢大門外埋伏，等吳女一方離去時一擁而上，持刀一陣痛毆，造成吳女這方一名林姓男子身體多處被砍傷，肌腱、神經都被砍斷，送醫時一度陷入休克，所幸最後經急救撿回一命。

由於雙方無視公權力，直接在北檢大門持刀鬥毆行徑，實在太過囂張，檢警於是立刻成立專案小組緝凶，陸續逮捕涉案雙方16人。黃男辯稱，自己當時正在路旁車上睡覺，後來聽到衝突聲才下車，但檢察官根據監視畫面，發現黃男下車時手上便拿著辣椒水，直到靠近北檢大門案發處看到有人持刀才收起。