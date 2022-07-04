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台中男氣前女友結新歡 放一盒模型長槍當禮物得關6個月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市仲姓男子素行不良，曾入監服刑，去年底因不滿已分手的前女友另結新歡，涉嫌前往前女友的大樓住處，將一盒裝有模型長槍的紙箱，以寄放禮物為名義交給大樓保全轉交前女友。由於仲男是累犯，一審法官依法加重其刑，判刑6月，得易科。

判決指出，仲姓男子曾與一名女子同居，雙方分手後，仲在去年12月間得知，前女友已另外結交新男友，仲心生嫉妒，在同年月14日下午3時許，前往前女友的住處，並將一盒裝有模型長槍的紙箱，佯稱是「禮物」，要求大樓保全轉交給前女友，女子收到包裹後，心生畏懼，通知警方調查。

第三警分局將長槍送驗後，確認無殺傷力，但仍認定仲涉嫌恐嚇罪，通知到案說明，仲承認涉案。

一審審理時，認為仲曾涉槍砲、強制等罪遭判刑確定，曾在2013年間入監服刑，此次又犯下恐嚇案，罪質類似，而且是執行完畢後5年內犯案，視為累犯，依法需加重其刑，依恐嚇罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

台中市仲姓男子不滿前女友結交新男友，涉嫌寄放裝有模型長槍的包裹在女友住處，一審依恐嚇罪判刑6月。圖／本報資料照
台中市仲姓男子不滿前女友結交新男友，涉嫌寄放裝有模型長槍的包裹在女友住處，一審依恐嚇罪判刑6月。圖／本報資料照

恐嚇 分手 保全

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