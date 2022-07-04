丈母娘誣指警員女婿外面有女人 法官判她應賠償10萬元

洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外誣指女婿外面有女人，台南地院法官判洪婦要賠10萬元給女婿。圖／本報資料照片 洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外涉嫌誣指女婿外面有女人，女婿除控告丈母娘誹謗，一審判洪婦罰金8千元外，並以此事影響他升遷，請求民事賠償，法官判洪婦要賠10萬元精神撫慰金給女婿。

男警主張，他的妻子自2022年6月間起帶子女返回娘家居住，2人分居至今，丈母娘懷疑他有外遇，同年7月31日下午4點多，到他任職警分局辦公室內指摘他一定在外面有女人。

當天下午5點多，他返回住處後，丈母娘隨後到場，在他住處外騎樓間，指摘他當警察還在外面有女人不實情事，毀損他名譽。

男警認為，因丈母娘不實指控，他名聲受損，並經長官質疑及約談，陞遷因此受影響，不得已調離原職，致生精神上痛苦，依侵權行為損害賠償，提起刑事附帶民事訴訟，請求丈母娘賠償精神慰撫金100萬元。

洪婦答辯說，女兒產下次子後，2020年6月間短暫返回娘家居住，女婿同年7月無預警提出欲與女兒離婚，也不分擔2名幼子生活費，事發當天 ，她因情緒激動，情急下始脫口向女婿同事陳稱他在外面有女人，只是存疑及質問之意，並非刻意使女婿名譽受損。

洪婦表示接著到女婿住處，希冀由被親家協調2人婚姻問題，雖然親家在場，女婿仍不願與她商談，她一時氣憤始將心中臆測說出，並非故意向鄰居喧稱，且當時見聞之人甚少，應未致被上訴人名譽受損。

法官認為，洪婦行為，已侵害女婿名譽權，依民法第195條規定請求精神賠償，即屬有據。考量女婿2020年所得及財產約計150萬元；洪婦所得及財產約計40萬元，以及兩造身分、地位、經濟狀況等各種情形，判洪婦應賠償精神慰撫金10萬元給女婿。