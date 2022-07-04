快訊

車禍和解賠150萬 對方死因竟是心臟病卻只能吞下

新竹章魚哥在這「里」 參選人鎖定指標里能突圍？

陽氣最旺的日子！今為天貺節「中午必做1動作」：轉運效果好

丈母娘誣指警員女婿外面有女人 法官判她應賠償10萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外誣指女婿外面有女人，台南地院法官判洪婦要賠10萬元給女婿。圖／本報資料照片
洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外誣指女婿外面有女人，台南地院法官判洪婦要賠10萬元給女婿。圖／本報資料照片
洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外涉嫌誣指女婿外面有女人，女婿除控告丈母娘誹謗，一審判洪婦罰金8千元外，並以此事影響他升遷，請求民事賠償，法官判洪婦要賠10萬元精神撫慰金給女婿。

男警主張，他的妻子自2022年6月間起帶子女返回娘家居住，2人分居至今，丈母娘懷疑他有外遇，同年7月31日下午4點多，到他任職警分局辦公室內指摘他一定在外面有女人。

當天下午5點多，他返回住處後，丈母娘隨後到場，在他住處外騎樓間，指摘他當警察還在外面有女人不實情事，毀損他名譽。

男警認為，因丈母娘不實指控，他名聲受損，並經長官質疑及約談，陞遷因此受影響，不得已調離原職，致生精神上痛苦，依侵權行為損害賠償，提起刑事附帶民事訴訟，請求丈母娘賠償精神慰撫金100萬元。

洪婦答辯說，女兒產下次子後，2020年6月間短暫返回娘家居住，女婿同年7月無預警提出欲與女兒離婚，也不分擔2名幼子生活費，事發當天 ，她因情緒激動，情急下始脫口向女婿同事陳稱他在外面有女人，只是存疑及質問之意，並非刻意使女婿名譽受損。

洪婦表示接著到女婿住處，希冀由被親家協調2人婚姻問題，雖然親家在場，女婿仍不願與她商談，她一時氣憤始將心中臆測說出，並非故意向鄰居喧稱，且當時見聞之人甚少，應未致被上訴人名譽受損。

法官認為，洪婦行為，已侵害女婿名譽權，依民法第195條規定請求精神賠償，即屬有據。考量女婿2020年所得及財產約計150萬元；洪婦所得及財產約計40萬元，以及兩造身分、地位、經濟狀況等各種情形，判洪婦應賠償精神慰撫金10萬元給女婿。

警察 離婚

延伸閱讀

林智堅選桃園市長 鄭文燦：燦哥小智無縫接軌無違和

林智堅選桃園市長 鄭文燦：燦哥小智無縫接軌無違和

林智堅拚選情踏入桃園第二站 林姓宗親總會成立後援會

林智堅拚選情踏入桃園第二站 林姓宗親總會成立後援會

相關新聞

新光集團洪家爭產糾紛 楊麗花等人要付4476萬元遺產稅

已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭產糾紛，洪文棟母親逝世後留下高額遺產及股票，並有逾億元遺產...

台版華爾街之狼 科技董座吸金4200萬有罪定讞卻跑了

號稱台版「華爾街之狼」兆良科技吸金2.2億元案，負責人羅栩亮和盤商黃泳學皆已被判刑定讞，至於和兆良假交易美化財報的豪倫科...

無視公權力北檢大門光天化日砍人10嫌殺人未遂起訴

退休警官許恒瑞與吳姓前女友間有金錢糾紛，雙方今年5月3日因案至台北地院出庭後，兩度爆發衝突，北聯幫北武堂分子黃琝翔替許男...

台中男氣前女友結新歡 放一盒模型長槍當禮物得關6個月

台中市仲姓男子素行不良，曾入監服刑，去年底因不滿已分手的前女友另結新歡，涉嫌前往前女友的大樓住處，將一盒裝有模型長槍的紙...

丈母娘誣指警員女婿外面有女人 法官判她應賠償10萬元

洪姓婦人不滿任職警察的女婿和女兒分居鬧離婚，到女婿辦公處所和住處外涉嫌誣指女婿外面有女人，女婿除控告丈母娘誹謗，一審判洪...

Discovery主持人被罵 稱臉書3.8萬粉絲求償19萬獲賠5千

自稱有高等學經歷的陳姓男子被邱姓鄰居辱罵「敗類」，陳對邱提告，並以臉書有3.8萬粉絲追蹤向邱求償19萬元；台北地院刑事判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。