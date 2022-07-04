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Discovery主持人被罵 稱臉書3.8萬粉絲求償19萬獲賠5千

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

自稱有高等學經歷的陳姓男子被邱姓鄰居辱罵「敗類」，陳對邱提告，並以臉書有3.8萬粉絲追蹤向邱求償19萬元；台北地院刑事判邱罰金3000元，民事部分認不能以粉絲作為索賠依據，判邱賠5000元即可。可上訴。

陳指控，邱2021年12月2日在台北市松山區因行車糾紛對他辱稱「你就是敗類、你只會靠夭」，刑事邱被判罰3000元。

民事求償部分，陳主張，邱辱罵他「敗類」時，糾集鄰居來看，隔天有鄰居問他發生什麼事，他雖已解釋，但鄰居還是很懷疑。

陳向法官表示，自己是台北大學行政經濟雙學位、奧地利INNSBRUCK 歐盟經濟體研究生、美國伊利諾州立大學企業管理、風險管理碩士、美國芝加哥債券選擇權交易研究所研究員。

此外，陳自稱有美國JP MORGAN資產管理規劃、美國高盛產業研究員、Discovery節目主持人、美國特許金融分析師註冊、美國註冊專案管理師的經歷，擁有台灣銀行內部控制證書、企業內部控制證書、理財規劃證書、證券業務證書、期貨業務證書、投資信託投資顧問證書、資產證券化證書、信託業務證書、導遊證書、領隊證書、中餐丙級證書、急救員證書等證照等。

陳主張，他的臉書(帳號Versatile_lyon)粉絲人數有3萬8000人，要依粉絲人數1人1元的5倍計數，向邱請求精神慰撫金19萬元。

邱稱，當天是陳搭的車子違規停車，擋住後面的車，才去和駕駛說他們妨害交通，本來不關陳的事，但陳在車子裡口氣很囂張，他才動怒罵人。

法官調查，「靠夭」是詛咒對方後嗣早死夭亡，衍伸意為罵人胡言亂語，邱在大街謾罵陳「敗類」、「靠夭」，陳受有一定痛苦，邱拒絕賠償，不足採。

不過，審酌衝突發生的經過，確實是陳所搭的車違規併排，而陳在車內大聲吼叫，考量邱已當庭道歉、展現悔意，邱應賠償的損害以5000元為適當，陳以粉絲人數作為請求依據，不准許。

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