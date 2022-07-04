車禍擦撞被控肇逃 他辯未見對方下車 提告翻案成功

余姓計程車司機開車與另一計程車發生擦撞，被控肇事逃逸，他不服，訴請撤銷處分，主張聽到碰撞聲有下車查看，但後車無動靜，以為跟他無關才駛離。基隆地院審理後，採信余的主張，判撤銷罰單。全案可上訴。

判決指出，余男去年9月27日中午駕駛計程車，在路上與莊男駕駛的計程車發生擦撞，造成莊車右前側受損。余事後離開現場，警方循線查獲後舉發肇事逃逸。

余男向基隆監理站提出交通違規陳述單申明意見，但監理站仍認有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」違規事實，處罰3000元並吊照1個月。

余男不服處分提起行政訴訟，主張開車行經事故地點，聽到「叩」「叩」聲響，也有下車查看，但後方莊男靜坐駕駛座，沒有下車跡象。莊車與停放路邊車輛相距甚近，心想可能是他們發生事故，與他無關，才回到車上駛離。

余說，道路監視器裝設普遍，車輛也多有行車記錄器，事故地點往來人車頻繁，他豈會明知可能遭查獲肇事逃逸，仍不留在現場處理？當下實在不知發生事故，訴請撤銷原處分。

監理單位表示，余男雖有下車查看車損，但未經另一當事人同意即離開現場，事後才被警方查獲，舉發無違誤，處分也無不當，聲明駁回告訴。

法院勘驗余車行車記錄器影像，雖難明確辨識事故發生，但可見車輛無明顯震動，僅先聽到喇叭聲，約1秒後再有「喀」的輕微聲響，難以判斷是否與他車擦撞，或是輾過路上石頭等細物造成，難認余男已知發生事故。

行車記錄器影像顯示，余男12點2分37分把計程車停在路上，4分02秒重新開車，可見確有1分25秒靜止在路上，另由開車、關門聲響，判斷余男確有下車。

法院認為，兩輛計程車發生碰撞，前車駕駛人已下車，後車駕駛人依常情也應會下車，共同觀察車損、拍照、協議是否通報員警到場。本件無證據證明莊男也有下車，余見後方車輛駕駛人無動靜，據以判斷未發生交通事故合於常情。