台版華爾街之狼 科技董座吸金4200萬有罪定讞卻跑了

號稱台版「華爾街之狼」兆良科技吸金2.2億元案，負責人羅栩亮和盤商黃泳學皆已被判刑定讞，至於和兆良假交易美化財報的豪倫科技負責人郭光倫，詐騙投資人購買股票獲利逾4200萬元，最高法院近日依違反證券交易法等罪，判他10年定讞。

郭光倫2012年11月間和友人吳智豪向他人短期借款5000萬元作為增資股款，再向政府申請增資變更登記獲准，營造公司經營狀況良好，有相當獲利預計上市櫃，透過地下盤商邀集投資人購買股票，獲利1億5740萬餘元款項，而郭實際獲取736萬元。

郭、吳2013年3月14日再度借款5000萬元，虛偽增資公司發行新股，又郭明知豪倫公司資本不實、營運不善、財務狀況欠佳，股票在市場上根本無流通價值，仍接續於2014年7月25日至2016年9月22日期間四度召開董事會，決議現金增資由股東認購新股，佯稱公司訂單與業務均有成長，且獲利可期，導致股東誤信豪倫公司股票具投資價值，先後認購豪倫公司新股，郭光倫詐得3475萬餘元。

台北地方法院一審依違反證交法等罪判郭11年6月徒刑；台灣高等法院二審認為郭身為豪倫公司負責人，明知公司資本不實，營運狀況不佳，卻提供、散布不實資訊，使股東誤信公司資本充實、營運甚佳、獲利可期，進而以現金認購新股，非但使股東蒙受損失，也對社會經濟造成重大危害，不法獲利甚鉅，改判10年徒刑。