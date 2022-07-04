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花蓮推酒後代駕、加強酒測取締 肇事率降29％

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮上月26日發生酒駕嚴重車禍事故，縣長徐榛蔚在道安會報中再次宣示「酒駕零容忍」，推廣酒後代駕服務。在今年上半年代駕服務有188件，酒後肇事率也下降29％。除了縣府持續宣導酒後不開車與代駕，警方也針對常飲酒地點、酒駕事故地點及易飲酒時段，加強酒測攔查。

花蓮縣警察局交通隊統計，去年取締酒駕1636件，另在209件酒駕交通事故中，共造成7人死亡，為推廣酒後代駕，縣府結合多元管道宣導，提醒有6家計程車客運業者，包括陽光、中信、國聲、統一、尚鴻、大連車行，皆提供酒後代駕的服務。

儘管各家車行業者收費依時段及起步稍有不同，不過原則上10公里以內不超過1000元，每增加2公里，加收費用不超過100元。

花蓮今年1月至6月代駕業者的服務數達188件，媒合數達55件，餐飲業者也媒合10件代駕服務，酒後肇事率已從3月的167件（含汽機車），下降至6月的118件，降幅約29%，顯示預防酒駕宣導逐漸植入民眾觀念及生活中。

警方指出，酒駕加重罰則已實施，酒駕及拒絕酒測再犯累計期限由5年延長為10年；初犯肇事致人重傷或死亡可沒入車輛；年滿18歲的酒駕同車乘客「連坐罰」金額由6千元提高至1萬5千元等。

警方提醒，民眾常以為當天飲酒後不駕駛車輛即可，但因每人身體代謝功能不同，宿醉同樣嚴重影響駕駛的判斷力與反應能力，切勿心存僥倖宿醉上路，否則視同酒駕照樣取締。如遇警方臨檢，駕駛務必配合，勿閃躲拒檢拒測，初犯可處18萬元罰鍰，並移置保管車輛、吊銷駕照，3年內不得考領。

徐榛蔚強調，縣府秉持「從嚴」及「從速」態度，加強維護道路交通安全，除減少酒駕肇事事故率，更要增加代駕業者服務及媒合數量，保障鄉親用路的生命安全。

花蓮有6家計程車客運業者提供酒後代駕服務，警方也針對常飲酒地點、酒駕事故地點及易飲酒時段，加強酒測攔查。圖／警方提供
花蓮有6家計程車客運業者提供酒後代駕服務，警方也針對常飲酒地點、酒駕事故地點及易飲酒時段，加強酒測攔查。圖／警方提供
花蓮縣府推廣酒後代駕服務，今年上半年代駕服務有188件，酒後肇事率也下降29％。圖非當事人，為酒測示意圖。圖／警方提供
花蓮縣府推廣酒後代駕服務，今年上半年代駕服務有188件，酒後肇事率也下降29％。圖非當事人，為酒測示意圖。圖／警方提供

酒駕 花蓮

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