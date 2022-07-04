聽新聞
test
0:00 / 0:00
北檢外鬥毆砍人 10嫌被起訴求處重刑
台北地檢署門口今年5月間發生鬥毆砍人事件，檢警陸續逮捕10多名嫌犯到案。北檢今天偵查終結，依殺人未遂等罪起訴黃姓男子10人，並求處重刑，涉案少年則移送少年法庭審理。
檢警調查，吳姓女子因涉及違反銀行法案件，今年5月3日上午在伍姓男子等友人陪同下到台北地方法院出庭，同案吳姓被害人也由林姓男子等友人陪同到庭，雙方人馬在庭訊後發生衝突，警方到場將伍、林等人逮捕送辦。
檢警查出，伍男被逮後，透過行動電話告知黃姓男子，黃男召集多人到北檢門口集合，等到林男等人晚間10時許複訊結束步出北檢大門時一湧而上，持刀械等物砍殺林男。林男被送醫後倖免於難。
檢察官審酌伍男在砍殺林男時曾恫嚇「砍死你」等語，認定嫌犯有殺人故意，依殺人未遂罪起訴黃男、伍男等10名嫌犯，並請法院從重量刑，涉案的陳姓少年則移送少年法庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言