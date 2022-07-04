新光集團洪家爭產糾紛 楊麗花等人要付4476萬元遺產稅
已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭產糾紛，洪文棟母親逝世後留下高額遺產及股票，並有逾億元遺產稅和罰鍰，洪文棟的姪子提告要求包括楊麗花等洪文棟繼承人變更股票登記，或給付4476萬餘元遺產稅款，台北地方法院判楊麗花等人應給付4476萬餘元，可上訴。
洪家第一代洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女，洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後，由第二代洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。
洪文棟和前妻育有4名小孩，與楊麗花間未生育子女，洪文棟2018年11月過世；另男子徐國璋聲稱是洪文棟的親生兒子，提確認親子關係存在訴訟。
洪文棟雖拒絕驗DNA，一、二審判親子關係存在。洪文棟過世後，楊麗花繼承訴訟再上訴，最高法院仍認定徐國璋是洪文棟的小孩，徐國璋也改名洪國璋，確定能和楊麗花、4名子女共同繼承洪文棟的遺產。
洪文樑的兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭1992年過世後，遺產稅和罰鍰金額累積高達1.5億元，留下的新勝公司、新光實業股票價額也高達1.3億元；因父親洪文樑1998年死亡，他和洪文棟、鄭洪玉崑簽協議，股票歸他所有，並繳納遺產稅、罰鍰1.4億餘元作為補償。
洪士鈞指洪文棟、鄭洪玉崑至今不配合過戶股票，因洪文棟已過世，訴訟由楊麗花、4名子女和洪國璋承擔，提告請求洪文棟繼承人、鄭洪玉崑變更股票登記。
他認為若法院認為請求變更登記股票無理由，依協議書內容來計算，他只需負擔5284萬餘元遺產稅和罰鍰，卻逾繳8953萬餘元，超出本應負擔的部分，要求洪文棟繼承人、鄭洪玉崑應各自返還4476萬餘元。
洪文棟繼承人、鄭洪玉崑反駁，協議書未記載洪彭瑞蘭遺留股票獨屬於洪士鈞所有，另依協議書洪士鈞已承諾以股分抵繳稅款，不得再要求他們負擔，且洪文棟已繳納1.1億餘元、鄭洪玉崑已繳2841萬餘元遺產稅，認為洪士鈞請求無理由。
台北地方法院指出，根據協議書內容，認為洪士鈞請求洪文棟繼承人、鄭洪玉崑變更股票登記無理由，但協議書約定洪士鈞以洪彭瑞蘭所遺股票代繳遺產稅款，是基於股票能全數抵繳遺產瑞的前提下，股票若不能全數抵繳，約定基礎則不存在，故洪士鈞替洪文棟、鄭洪玉崑各多繳4476萬餘元遺產稅款，提告主張返還有理由，判洪文棟繼承人即楊麗花、4名子女和洪國璋應連帶給付4476萬餘元、鄭洪玉崑應給付4476萬餘元給洪士鈞。
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