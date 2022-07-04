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工人不滿薪資一把火燒了老闆轎車 法官判刑6月得坐牢

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

57歲林姓男工人不滿薪資問題，涉嫌以打火機點燃汽油，放火燒燬老闆 在路邊的轎車洩憤。台南地院依林觸犯放火罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。
57歲林姓男工人不滿薪資問題，涉嫌以打火機點燃汽油，放火燒燬老闆 在路邊的轎車洩憤。台南地院依林觸犯放火罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。
57歲林姓男工人因薪資問題溫姓老闆發生口角後，涉嫌以打火機點燃汽油，放火燒燬溫停在路邊的轎車洩憤。台南地院依林觸犯放火罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。

檢警查出，林姓男工人與温姓老闆於去年3月9日因薪資問題發生口角，於同日晚上8點多，林在台南市區路旁，見温所有轎車停放於路旁，持裝有汽油寶特瓶1瓶，先將汽油潑灑在轎車後，再以打火機點燃汽油引燃火勢後即離開現場。

林放火後，造成轎車右後車燈、右後保險桿、左後保險桿、左後車門鈑金、左後葉子鈑、左後車門塑膠飾板等物燒燬而不堪使用，林於案發後，主動到台南市麻豆警分局六甲分駐所自首。

法官審酌，林僅因薪資問題與告訴人發生口角，即萌生放火洩憤犯罪動機，竟以打火機點燃汽油放火燒燬轎車，影響公共安全甚鉅，並對告訴人財產造成損害，所為實不足取，並考量迄今未與告訴人達成和解或取得其諒解，也未彌補告訴人所受損害，林犯後坦承犯行等一切情狀，量處其刑。

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