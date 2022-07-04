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保母夫妻虐癱女童逼吃屎 判賠2396萬竟秀3萬求輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩凌虐受託照顧5歲大的蘇姓女童，逼喝尿，還抓腳倒頭旋轉至癱瘓。一審判曾女9年、許8年徒刑，民事須賠償2396萬元。台灣高等法院言詞辯論終結，許在庭上不斷示意「已經匯3萬元了」，告訴代理人痛批「拿3萬元想換女童一輩子？」

性侵害犯可以判30年徒刑，但女童被凌虐至癱瘓、眼盲卻僅判8、9年，家屬無法接受。高院定7月28日宣判。

蘇姓女童的母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家住，為賺錢養小孩，她到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（28歲）幫忙帶小孩，2021年2月約定以每月2萬多元的保母費請曾女夫婦照料。

去年3月6日凌晨，女童被許鈞恩（29歲）抱到醫院，當時已口吐白沫、陷入昏迷，院方發現她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對外界刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症，且意識改變。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才四肢瘀青，否認虐童。但宜蘭地院發現兩人的LINE對話顯示曾女2月18日傳送女童趴地、臉貼地面的照片給許，並稱「我叫她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」；2月20日再寫「不能再打她的臉頰了」，並傳送女童臉頰有傷痕的照片給許，接著謀策「反正她媽媽如果說她下禮拜要回來，她的狀況沒有好一點的話，我會說我有安排去外縣市」。

宜蘭地院認為兩人只因認為女童難管教，竟發洩、凌虐，且手段殘忍，讓女童受重傷，而曾冠羚是收了錢的保母，對女童有更高的照顧義務，但她事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

一審判決後，檢察官認為刑度過輕，應成立的是重傷害罪，上訴高院。蘇母表示，女童狀況很差，右眼已經全盲，左眼視力也僅剩一點點，還有右側偏癱、失語症等狀況。

高院言詞辯論時，曾冠羚聲稱已承認犯罪，她的犯後態度改變，應該輕判。而許鈞恩在庭上則不斷、刻意地說「錢匯過去了」、「匯了3萬」，但蘇母一頭霧水，未被告知。

蘇母氣憤地說，1年多來飽受煎熬，質疑是什麼樣的心態會收了錢卻把小孩打成殘廢？她希望法官給予公平正義的審判。告訴代理人批評保母夫妻逼女童吃大便、毫無人性地抓甩，並指一審判賠2396萬元，許急著賤賣房子，現在卻說「匯3萬元了」。

蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供

保母 宜蘭

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