男喝太茫睡駕駛座 當下沒開車仍挨告判關3個月

南投一名李姓男子與友人唱歌用餐，席間喝酒喝茫了要開車回家，未料才發動車子就醉倒熟睡，由於車未熄火，路人擔心有狀況報警，警方到場發現熟睡的李男，他當下雖未駕駛車輛，但因車子發動中，且進一步發現他期間曾酒駕，依法酒測並將他送辦，南投地院近日依酒駕公共危險罪，判處李男3個月有期徒刑。

判決書指出，48歲李男今年3月23日傍晚先去KTV喝酒唱歌，唱到晚上11時許才駕車離去，轉往另一家餐廳與友人用餐，席間繼續喝，喝到凌晨快1時結束，李之後走回他的小貨車，未料坐上駕駛座才發動引擎，就因喝太茫，而陷入昏睡。

但因李男的小貨車長時間未熄火，有民眾路過擔心有狀況，因此熱心報警，警方到場後，查看車內並敲車門，但車內卻沒任何回應，警方這才打開車門確認，而車門一打開就聞到濃烈酒味，並看到睡倒在駕駛座上的李男。

警方搖醒李男後詢問其相關資料，並問他為何睡在車上，李男如實回應，酒後在車上小憩睡熟了，但因他渾身酒氣，且車輛發動中，警方對其酒測確認酒測值達0.71，進一步追查更發現他在KTV歡唱喝酒後開車，涉犯公共危險罪依法送辦。