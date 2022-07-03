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影／暑假第一個周末大執法 北海岸取締違規汽機車44件

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚，在北海岸台2線執行「環、警聯合稽查」，共計攔查83輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件，藉以維護用路人安全及環境安寧。

金山警分局今天表示，北海岸常吸引民眾相約開車或騎車夜遊，少部分車友違法改裝車體，或是改裝排氣管，甚至超速蛇行，嚴重影響其他用路人安全。今年至今已攔截近2000輛違規車輛，開單舉發，並查獲265輛非經審驗合格的改裝汽機車，通報環保局裁罰，遏止亂象。

警方2日夜間規畫執行「環、警聯合稽查」，會同新北市環保局透過路檢及巡邏等方式強力執法，針對台2線危險駕車及改裝排氣管噪音車攔檢取締。昨晚到今天凌晨共計攔查83輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，取締無照駕駛違規8件，超速20件。

金山警分局長詹志文表示，為遏止暑假期間非法改裝車噪音擾民，或危險駕車等違規、違法行為，危及其他用路人安全，將持續編排防制危險駕車勤務，並與環保局及監理所不定時實施聯合稽查，確保轄區交通安全及生活安寧。

新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚執行「環、警聯合稽查」，共稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚執行「環、警聯合稽查」，共稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚執行「環、警聯合稽查」，共稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚執行「環、警聯合稽查」，共稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件。記者邱瑞杰／翻攝

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