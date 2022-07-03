影／暑假第一個周末大執法 北海岸取締違規汽機車44件

新北市金山警分局在暑假第一個周未夜晚，在北海岸台2線執行「環、警聯合稽查」，共計攔查83輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，無照駕駛8件、超速20件，藉以維護用路人安全及環境安寧。

金山警分局今天表示，北海岸常吸引民眾相約開車或騎車夜遊，少部分車友違法改裝車體，或是改裝排氣管，甚至超速蛇行，嚴重影響其他用路人安全。今年至今已攔截近2000輛違規車輛，開單舉發，並查獲265輛非經審驗合格的改裝汽機車，通報環保局裁罰，遏止亂象。

警方2日夜間規畫執行「環、警聯合稽查」，會同新北市環保局透過路檢及巡邏等方式強力執法，針對台2線危險駕車及改裝排氣管噪音車攔檢取締。昨晚到今天凌晨共計攔查83輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，取締無照駕駛違規8件，超速20件。