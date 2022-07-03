酒駕犯4度被催服勞務說出「一句話」 法院怒撤他緩刑

桃園市謝姓男子酒駕被判緩刑，法院要求他服70小時義務勞務，但他以離婚、顧小孩、照顧父親為由多次展延，1年多來只服25小時，中途還換手機門號，4度被催促後更直接向檢方表示「不想做了」，桃園地院認為他無意履行、有執行刑罰必要，撤銷緩刑。

謝姓男子（29歲）2020年5月23日下午在貨運公司飲酒，被同事載回家後，當晚10時許又騎機車去超商購物，途中被警方攔查，得酒測值每公升0.56毫克，遭檢方提起公訴，法院同年依公共危險罪判有期徒刑2月，緩刑2年，須支付公庫1萬元，期間要提供70小時義務勞務。

檢方指定謝男須在2020年8月26日至2021年1月25日完成勞務，但期間謝男多次未依約出席，遭檢方分別於10月27日、11月24日、12月21日三度發函催促，後來他在1月18日、到期前一周以「離婚、小孩無人可協助照顧」為由，申請展延至2021年3月31日。

但到了3月31日謝男又食言，以爸爸身體狀況不佳、小孩無人照顧等理由，再次聲請延展至5月31日，檢方考量疫情嚴峻，可能會影響服勞務，多給他5個月展延至10月31日，而謝男也表示，會盡快安排時間履行，但仍未現身，讓檢方同年9月第4度再次發函催促。

桃園地檢署去年12月23日傳喚謝男到庭，他辯自己換了電話，聯絡不上觀護人，又說自己搬家去台中，希望可以在當地繼續執行，而檢方也如他所願，囑託台中地檢代為執行。

桃檢今年5月再詢問台中地檢觀護人執行狀況，卻得知謝男仍未報到，連說明會都沒參加，還透過電話向檢方表示，自己「不想做了」，檢方忍無可忍，向法院聲請撤銷緩刑。

法院審酌，謝男服義務勞務期間長達1年多，卻只執行25小時，屢經檢方催促、展延，甚至依請求變更執行地，仍沒完全履行，還表明無意願提供勞務，顯示緩刑已難收預期效果，有必要執行刑罰，裁定撤銷他緩刑宣告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康