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離婚只拿800萬後悔控遭威脅 調解委員：她很高興說謝謝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賀姓女子結婚近30年，去年間訴請離婚在台中地院調解，她同意拿丈夫800萬元現金，放棄剩餘財產分配權，但事後反控遭調解委員威脅、利誘才同意，聲請撤銷，不過調解委員證稱，調解是雙方合意，事後賀女還很高興，握她手說「謝謝」，法院駁回賀女訴請。

判決指出，賀姓女子結褵近30年，去年與丈夫協議離婚，雙方在台中地院調解，最後雙方合意由賀女丈夫支付800萬元現金，雙方都放棄剩餘財產分配，達成調解，期間有調解委員見證，並由書記官製成調解筆錄內容。

不過賀女事後反悔，指控調解時是遭到調解委員、丈夫威脅、利誘，才同意離婚調解，當時意思表示不自由，聲請撤銷調解內容。

一審詢問當時的調解委員，調解委員證稱，當時雙方是在合意的狀況下，同意相關條件，她才請書記官替雙方製成調解筆錄內容，並無遭人脅迫，而且當時賀女還很高興，完成調解時，還握著她的手說「謝謝」。

法官也認為，當時賀女丈夫要求妻子放棄剩餘財產分配請求，只是意見表達，並無法產生恐怖、令人畏懼的效果，而且賀女也沒有提供證據，證明遭調解委員、丈夫威脅、利誘的事證，駁回賀女訴請。

賀女不服再上訴台中高分院，法官維持一審見解，認為調解委員沒必要甘冒偽證罪風險，偏袒一方，另外調解時除了調解委員與兩造之外，還有書記官在場，而且調解場地在法院，如果遭人威脅、利誘，隨時可向其他人求援，賀女的說詞與常情有違，駁回上訴，仍可上訴。

台中市賀姓女子與丈夫調解離婚，事後反悔控遭調解委員威脅、利誘，台中高分院駁回上訴。圖／本報資料照
台中市賀姓女子與丈夫調解離婚，事後反悔控遭調解委員威脅、利誘，台中高分院駁回上訴。圖／本報資料照

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