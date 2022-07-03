快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無性加無信..出軌夫舉9理由訴離 法官認責任在他判不准

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對結婚7年的夫妻，丈夫曾因出軌被妻子抓包，判賠25萬元，前年夫妻倆分居後，丈夫主張夫妻長期無性生活，兩人也無互信基礎訴離，但高雄高分院審酌，認為兩人婚姻破綻是男方出軌所致，卻將責任丟給妻子，不符離婚要件，判兩人不准離。

判決指出，務農的女方家住台中，2015年時女方嫁給在高雄從軍的丈夫，但女方因農務繁忙，每月僅1周時間會南下與丈夫同住；兩人婚後1年多，女方發現丈夫出軌熊姓女子，雖然提告妨害婚姻，但經檢方調查後，處分不起訴，後來女方提告民事求償，法官認為男方、熊女侵害妻子配偶權，判賠25萬元確定。

事後男方指控妻子，判決確定後他賠了25萬元給妻子，但她卻常藉此事出言刺激，不僅將出軌事情告訴大樓鄰居，還在住處寫字辱罵，甚至還提起離婚訴訟，可見妻子早已沒有維持婚姻的意願。

男方還稱，兩人不僅常因出軌吵架，就連他每月交給母親的孝親費，也成為兩人爭吵理由，妻子還曾對他提妨害自由、偽造文書等告訴，甚至申請保護令，前年他不滿，離開兩人在高雄的住處，在外生活，夫妻倆分居至今，長年無性生活，兩人已無互信基礎，舉出9點理由，訴請離婚。

法院審理時，女方反駁丈夫指控，她發現丈夫出軌後訴離，是因為小三逼迫丈夫跟她離婚，她發現後馬上撤告；她會在住處牆壁留言，是丈夫不願與她溝通、接電話，還使用很多手段逼迫她離開，而且兩人分居根本不是因為爭吵，是丈夫又在外另結新歡，才會搬離住處。

女方還向丈夫喊話，兩人婚姻會出現問題，是因為丈夫出軌熊女造成，但只要丈夫願意回頭，兩人一起在高雄生活，這段婚姻仍然可以繼續維持，不希望因此離婚。

高雄高分院審理時，法官審酌女方、男方說法，認為女方會在住處牆壁寫字，是設法與丈夫溝通，即便用字稍嫌粗鄙，但也是因為丈夫與熊女不當關係所致；另外，兩人婚姻關係緊張，起源於丈夫出軌，但男方非但未採理性溝通，化解誤會，反頻以辱罵、不聞不問方式對待妻子，甚至造成妻子受傷，不能將責任歸責於妻子。

合議庭認為，夫妻兩人雖然前年分居至今，目前陷於難以有效互動、溝通狀態，但這是男方自行離家，不願繼續維持婚姻所致，反觀女方還有繼續與男方互相扶持終老意願，且依男方列舉的離婚理由，不能將婚姻破綻認定是女方要負責任，最後判兩人不准離。可上訴。

高雄一對結婚7年的夫妻，老公舉9理由訴請離婚，但法官認為夫妻倆婚姻破綻是老公出軌所致，不能歸咎於妻子，判不准離婚。示意圖。圖／Ingimage
高雄一對結婚7年的夫妻，老公舉9理由訴請離婚，但法官認為夫妻倆婚姻破綻是老公出軌所致，不能歸咎於妻子，判不准離婚。示意圖。圖／Ingimage

延伸閱讀

住警器立功 高雄民宅凌晨疑電線走火叫醒住戶

搶搭金曲獎熱潮 高市旅宿不等國旅補助先推優惠

影／高雄男不滿遭勸移物持刀嗆嚇店家 遭警大外戈制伏

一張照曝高雄單車嬤死裡逃生 頭和大車輪胎差30公分

相關新聞

男子性騷居服員 挨告竟反咬對方逼做愛 法官不信判關

高雄一名男子被控騷擾到府為母親盥洗的居家照服員，多次以手短暫觸碰女方臀部、胸部，女方提告後，男子竟反控居服員強迫跟她上床...

軍情局上等兵 營區涉偷襲女兵親人中 性騷擾起訴

國防部軍事情報局楊姓上等兵，涉嫌在營區趁女上等兵滑手機不及抗拒，趨前親吻女子嘴巴附近人中。士林地檢署認定，楊男涉性騷擾女...

離婚只拿800萬後悔控遭威脅 調解委員：她很高興說謝謝

台中市賀姓女子結婚近30年，去年間訴請離婚在台中地院調解，她同意拿丈夫800萬元現金，放棄剩餘財產分配權，但事後反控遭調...

無性加無信..出軌夫舉9理由訴離 法官認責任在他判不准

高雄一對結婚7年的夫妻，丈夫曾因出軌被妻子抓包，判賠25萬元，前年夫妻倆分居後，丈夫主張夫妻長期無性生活，兩人也無互信基...

立委蘇震清、廖國棟等人涉貪污案 7月6日一審宣判

台北地方法院審理立委貪污案，今年2月起進行言詞辯論程序，立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明均否認犯罪，合議...

更生人持刀搶刼深夜落單女、包內沒錢 法官仍重判9年

彰化縣蕭姓男子曾因強盜案被判刑13年多，三年前才假釋出監，去年他又在深夜先偷機車車牌當作案工具，趁女子落單在夾娃娃機店前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。