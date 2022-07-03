無性加無信..出軌夫舉9理由訴離 法官認責任在他判不准

高雄一對結婚7年的夫妻，丈夫曾因出軌被妻子抓包，判賠25萬元，前年夫妻倆分居後，丈夫主張夫妻長期無性生活，兩人也無互信基礎訴離，但高雄高分院審酌，認為兩人婚姻破綻是男方出軌所致，卻將責任丟給妻子，不符離婚要件，判兩人不准離。

判決指出，務農的女方家住台中，2015年時女方嫁給在高雄從軍的丈夫，但女方因農務繁忙，每月僅1周時間會南下與丈夫同住；兩人婚後1年多，女方發現丈夫出軌熊姓女子，雖然提告妨害婚姻，但經檢方調查後，處分不起訴，後來女方提告民事求償，法官認為男方、熊女侵害妻子配偶權，判賠25萬元確定。

事後男方指控妻子，判決確定後他賠了25萬元給妻子，但她卻常藉此事出言刺激，不僅將出軌事情告訴大樓鄰居，還在住處寫字辱罵，甚至還提起離婚訴訟，可見妻子早已沒有維持婚姻的意願。

男方還稱，兩人不僅常因出軌吵架，就連他每月交給母親的孝親費，也成為兩人爭吵理由，妻子還曾對他提妨害自由、偽造文書等告訴，甚至申請保護令，前年他不滿，離開兩人在高雄的住處，在外生活，夫妻倆分居至今，長年無性生活，兩人已無互信基礎，舉出9點理由，訴請離婚。

法院審理時，女方反駁丈夫指控，她發現丈夫出軌後訴離，是因為小三逼迫丈夫跟她離婚，她發現後馬上撤告；她會在住處牆壁留言，是丈夫不願與她溝通、接電話，還使用很多手段逼迫她離開，而且兩人分居根本不是因為爭吵，是丈夫又在外另結新歡，才會搬離住處。

女方還向丈夫喊話，兩人婚姻會出現問題，是因為丈夫出軌熊女造成，但只要丈夫願意回頭，兩人一起在高雄生活，這段婚姻仍然可以繼續維持，不希望因此離婚。

高雄高分院審理時，法官審酌女方、男方說法，認為女方會在住處牆壁寫字，是設法與丈夫溝通，即便用字稍嫌粗鄙，但也是因為丈夫與熊女不當關係所致；另外，兩人婚姻關係緊張，起源於丈夫出軌，但男方非但未採理性溝通，化解誤會，反頻以辱罵、不聞不問方式對待妻子，甚至造成妻子受傷，不能將責任歸責於妻子。