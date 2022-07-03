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立委蘇震清、廖國棟等人涉貪污案 7月6日一審宣判

中央社／ 台北3日電

台北地方法院審理立委貪污案，今年2月起進行言詞辯論程序，立委蘇震清、廖國棟陳超明趙正宇、前立委徐永明均否認犯罪，合議庭於3月間辯論終結，一審定於7月6日宣判。

前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

另外，北檢偵辦立委涉收賄案期間，搜索趙正宇住處時，當場查獲現金新台幣920萬元。檢調另查出趙正宇涉嫌逃漏個人綜合所得稅68萬2140元。北檢依貪污治罪條例財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

台北地方法院歷經1年審理，自今年2月16日起陸續傳喚被告進行言詞辯論。SOGO案部分，李恆隆、郭克銘均認罪，盼法官輕判。廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清均否認犯罪，強調並未收賄，盼司法還他們清白。

趙正宇表示，被檢方查扣的現金是土地佣金等，且主觀上沒有逃漏稅犯意，也否認犯罪。全案於3月間辯論終結，合議庭定於7月6日上午10時宣判。

廖國棟被控收賄790萬元，辯論庭中否認犯罪。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
廖國棟被控收賄790萬元，辯論庭中否認犯罪。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影

趙正宇 陳超明 廖國棟

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