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更生人持刀搶刼深夜落單女、包內沒錢 法官仍重判9年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子曾因強盜案被判刑13年多，三年前才假釋出監，去年他又在深夜先偷機車車牌當作案工具，趁女子落單在夾娃娃機店前，持刀子架住女子脖子搶刼，但搶走的包包內並沒有現金，不過法官認為他惡性重大，彰化地方法院依加重強盜罪、竊盜罪將他判刑9年2月。

判決書指出，蕭男去年11月某日凌晨先到田尾鄉竊取他人機車車牌掛在自己機車上，企圖躲避警方追緝，同日凌晨4點多在員林市啃得機夾娃娃機店前見一名女子落單獨坐在店前，即用刀子架在女子脖子上，喝令女子交出財物，女子緊抓住自己包包，蕭男欲搶奪女子包包，與女子發生拉扯，蕭男又持刀做出揮砍動作，女子只好放手，蕭男搶走包包後揚長而去。

但蕭男搶走的包包內只有電子菸、香水、化妝包、眼鏡等，裡面並沒有現金，蕭男即把包包丟進排水溝。

員林警方追查後鎖定蕭男，隔天即前往他社頭鄉住處埋伏逮人時，警方還先將機車鎖上大鎖，蕭男要出門時，騎不動機車，警方一擁而上，將他逮捕，也在他車內發現安非他命一包、吸食器等。

被搶女子說，因男子有用刀架在她脖子上，造成她的恐懼，後來來都不敢夜間出門。

法官認為，蕭男即曾因強盜案件被判刑13月9月，2019年10月才假釋出獄，目前仍於保護管束中，猶不知戒慎，還為了躲避警方查緝故佈疑陣偷人車牌掛上自己車子，持刀搶強盜造成被害人莫大威脅，惡性不輕，對社會治安存有重大危害，因此依攜帶兇器強盜罪、竊盜罪等將他判刑9年2月。

彰化縣蕭姓男子去年他在深夜持刀子架住女子脖子搶刼，但搶走的包包內並沒有現金，不過法官認為他惡性重大，仍依加重強盜罪、竊盜罪將他重判9年2月。記者林宛諭／攝影
彰化縣蕭姓男子去年他在深夜持刀子架住女子脖子搶刼，但搶走的包包內並沒有現金，不過法官認為他惡性重大，仍依加重強盜罪、竊盜罪將他重判9年2月。記者林宛諭／攝影

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