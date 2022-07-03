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遭質疑巷口鐵門沒關 父子檔持木棍把鄰居壓地狂K頭
台中市江男質疑謝姓鄰居沒將巷口鐵門關閉，遭罵「神經病」，氣得以肩膀推了謝一下，反遭謝勒脖子，謝父看到後，持木棍加入戰局，父子將江壓倒在地，持棍毆打，造成江頭部等全身多處傷勢。二審依傷害判父子檔4月徒刑，得易科。
判決指出，謝姓男子與其父親是江姓男子的鄰居，過去就因房屋修繕有細故，去年3月3日深夜11時許，江走過家門前發現，巷口的鐵門沒有關閉，江就跑到謝家門口，大罵「為何不關鐵門」，當時謝走出家門，也回敬江一句「神經病」，江不滿，用肩膀撞了謝一下。
謝男被江撞了一下後不滿，以雙手勒住脖子，雙方拉扯時，謝父拿著木棍加入戰局，先敲擊江頭部兩下，把江打倒在地，隨後父子在聯手把江壓制在地，謝父有持續持木棍朝江頭部、身體、雙腿敲擊，造成江多處傷勢。
江男事後提告傷害，謝姓父子否認涉案，辯稱是因江先有肢體挑釁，為了讓江冷靜下來，才有環抱動作，屬於正當防衛，不過不被一審法官採信，判謝姓父子4月徒刑，得易科。
檢察官上訴台中高分院，認為謝姓父子犯案時，一人壓制、一人持木棍打頭部等重要部位，有致人於死的意圖，且犯後否認涉案，沒有賠償被害人損失，原審量刑過輕，但台中高分院認為，根據被害人所受得傷勢，雙方爭執情節、力道，難認謝姓父子有種傷害、殺人故意，駁回上訴，維持一審刑度，仍可上訴。
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