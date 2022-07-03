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男工人發生行車糾紛 罵人「垃圾」法官判罰5千
63歲陳姓男工人在台南市永康區溪頂寮橋上，與王姓男子發生行車糾紛後，涉嫌辱罵王「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的！」王不甘受辱提告。台南地院法官認為陳觸犯然侮辱罪，判處罰金5千元，得易服勞役，案可上訴。
陳姓男子於今年2月18日上午7點46分，在永康區溪頂寮橋上，與王姓被害人發生行車糾紛後，公然辱罵王說，「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的！」王事後向永康警分局提告。
陳於警方偵查中否認有公然侮辱犯行，辯稱，他雖然有講這些話，但這些話並不是針對王，他是站在旁邊自言自語。但檢警勘驗王所提供現場錄音錄影光碟，陳當時的確在案發處，不特定人得共見共聞場所，朝王姓告訴人方向辱罵。檢察官不採信陳的供詞，依公然侮辱罪嫌起訴。
法官認為，陳觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪。審酌陳不思以理性態度溝通解決問題，僅因細故即出言公然辱罵告訴人，缺乏尊重他人名譽法治觀念；並考量犯後否認犯行，態度不佳，迄未獲得告訴人原諒，職業為粗工等一切情狀，判罰5千元，並諭知如易服勞役，以1千元折算一天。
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