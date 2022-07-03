男工人發生行車糾紛 罵人「垃圾」法官判罰5千

63歲陳姓男工人在台南市永康區溪頂寮橋上，與王姓男子發生行車糾紛後，涉嫌辱罵王「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的！」王不甘受辱提告。台南地院法官認為陳觸犯然侮辱罪，判處罰金5千元，得易服勞役，案可上訴。

陳姓男子於今年2月18日上午7點46分，在永康區溪頂寮橋上，與王姓被害人發生行車糾紛後，公然辱罵王說，「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的！」王事後向永康警分局提告。

陳於警方偵查中否認有公然侮辱犯行，辯稱，他雖然有講這些話，但這些話並不是針對王，他是站在旁邊自言自語。但檢警勘驗王所提供現場錄音錄影光碟，陳當時的確在案發處，不特定人得共見共聞場所，朝王姓告訴人方向辱罵。檢察官不採信陳的供詞，依公然侮辱罪嫌起訴。