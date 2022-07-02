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公務員搭公車急煞受傷 法院判司機賠考績獎金差額

中央社／ 台北2日電

朱姓公務員搭公車因司機急煞遭乘客壓傷，打官司求償。士院認為，朱姓公務員前5年考績均甲等，若未因車禍請假45天仍有可能甲等，判司機賠獎金差額、醫藥費共新台幣29萬餘元。

依士林地方法院判決書記載，朱姓公務員提起求償訴訟主張，民國109年11月間搭乘彭姓司機駕駛的公車途經台北市士林區時，因司機貿然右轉遇到前方車輛停止而緊急煞車，導致他的右腳遭跌倒乘客壓傷，因而右側脛骨移位閉鎖性骨折。

朱姓公務員主張，因車禍接受脛骨復位術置入固定器，膝蓋及小腿時有異物感、疼痛難忍，行走不便且須倚賴拐杖，進而接受固定器移除手術，要求彭姓司機賠償醫療費用、看護費用與精神慰撫金。

此外，朱姓公務員還主張，車禍導致他自109年至110年間請病假達45天在家休養，考績無法列為甲等，請求司機賠償考績獎金差額。

承審法官認為，彭姓司機因過失導致朱姓公務員受傷，應賠償醫療費用、看護費用，且朱姓公務員已年逾六旬，受此傷害無法回復，所受折磨不言可喻，精神痛苦不堪，彭男應賠償精神慰撫金新台幣12萬元。

法官也認為，法規規定公務員在考績年度內，事、病假合計超過14日者不得列為甲等，而朱姓公務員受傷前5年的考績均為甲等，若沒有因此交通事故而請病假，仍有取得甲等考績獎金利益的高度可能，因此判決彭男賠償獎金差額4萬5610元。

判決指出，彭姓司機應賠償獎金差額、醫療費、看護費、精神慰撫金等共29萬餘元，所屬的客運公司也應負連帶賠償責任。可上訴。

公務員 車禍 看護

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