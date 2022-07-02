醫師遭恐嚇「等著試試看」 法院判男子賠3萬元
蔡姓男子陪同妻子就醫急診，對正評估妻子病症的譚姓醫師恐嚇：「你讓我抓狂起來就等著試試看。」案經醫師求償，士林地院認為蔡男侵害醫師人格權，日前判決賠償新台幣3萬元。
依士林地方法院判決書記載，譚姓醫師提起求償訴訟主張，蔡姓男子於民國109年間陪同妻子前往新北市汐止區一家醫院急診，因為工作關係無法照顧妻子，希望醫師能同意讓妻子住院。
譚姓醫師主張，當時他正在對蔡男的妻子進行評估、會談，蔡男卻出言恐嚇：「你讓我抓狂起來就等著試試看」、「等一下等我出手的時候你就知道了」，使他心生畏懼，受有精神損害，求償15萬元。
承審法官認為，蔡男已因當天恐嚇醫護行為，遭法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，因此可以認定譚姓醫師於民事求償案的主張為真。
法官認為，蔡男以加害生命、身體安全的言語，不法侵害醫師基於人性尊嚴應免於恐懼的自由人格法益，審酌雙方財力等一切情狀，蔡男應賠償精神慰撫金3萬元。仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言