快訊

熱到受不了！日人曝水田高溫螯蝦「變紅浮起來」 網驚呼：天然海鮮粥

今本土+34,748、境外+79、死亡+96 各縣市均5千例以下

北捷車廂座椅廣告破壞美觀？議員批：市府想錢想瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男加入跨境電信詐欺被抓 大陸蹲苦牢4年遣返回台

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

29歲侯姓男子6年前加入陳姓男子在亞美尼亞共和國跨境電信詐欺集團擔任話務人員，2個多月就被查獲，該集團向大陸地區民眾詐取人民幣近12萬元，他來不及分佣被大陸人民法庭判4年3月執行完畢，前年底才遣送回台，台南地院判他1年4月且依兩岸人民關係條例規定不用再執行。

據調查，侯男2016年7月起在台參與陳姓男子為首的詐欺集團，同年月23日前往亞美尼亞共和國埃里温市機房。他擔任第一線話務員，佯裝醫保人員，虛構被害人名下醫保卡遭盜用涉嫌犯罪，建議被害人向公安機關報案為由，將電話轉接至第二線話務員再佯裝公安民警，取得被害人信任。

二線話務員在電話中假以對被害人製作筆錄為由，取得其金融卡帳號、餘額等信息，並佯稱欲協助被害人清查銀行帳戶資金，再把電話轉接至第三線話務員佯裝檢察官等人員，向被害人謊稱資金須通過清查，致被害人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定帳戶。

據統計，該集團2個多月共向大陸地區民眾共計詐得人民幣11萬9900元，侯依其抽成原應可分得人民幣3238元，但亞美尼亞國家安全總局獲報後，在當地別墅查獲其機房，並扣得手機、電腦等物。

侯經大陸地區廣東省廣州市中級人民法院裁處4年3月徒刑並處罰金人民幣3萬元，前年11月18日執行完畢，翌日遣送回台。

案經台北市警局刑警大隊呈報，轉台南地檢署偵辦，經檢察官提起公訴，侯供稱，還沒有領到任何報酬。台南地院認侯三人以上共同犯詐欺取財罪，處1年4月。

台南地院認為，侯經大陸地區廣東省廣州市中級人民法院裁處4年3月並處罰金人民幣3萬元，且已執行完畢，對侯已具有懲戒效用，依台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定，免其刑之全部執行。

台南地院認為，侯男經大陸地區廣州市人民法院裁處4年3月並處罰金人民幣3萬元，且已執行完畢，依台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定，免其刑之全部執行。圖／本報資料照
台南地院認為，侯男經大陸地區廣州市人民法院裁處4年3月並處罰金人民幣3萬元，且已執行完畢，依台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定，免其刑之全部執行。圖／本報資料照

人民幣 台南

延伸閱讀

大陸外長王毅將訪緬甸 政變後首度到訪

全日空北京-成田航線 7月11日起復飛

EV電池材料標準化競爭激烈 日本欲牽制大陸

大陸多家航空公司看好暑期市場 可望恢復至2019年水準

相關新聞

台南男加入跨境電信詐欺被抓 大陸蹲苦牢4年遣返回台

29歲侯姓男子6年前加入陳姓男子在亞美尼亞共和國跨境電信詐欺集團擔任話務人員，2個多月就被查獲，該集團向大陸地區民眾詐取...

20歲男愛上13歲小蘿莉 賠30萬獲5年緩刑

桃園市黃姓男子去年透過網路社群社交軟體結識就讀國二小女生，交往僅3個月，就先後發生過5次超友誼性行為，少女母親察覺有異，...

街頭殺人禍及父親 3凶判重刑 1男父親須負賠償責任

吳姓男子與張簡、盧姓等3男子懷疑陳姓男子拿假鈔買毒品，騙陳見面起爭執，3人在街頭持刀、棍圍殺陳致死，半年前被判刑12年6...

嘉縣男大生騎農路坑洞慘摔 公所指超速 仍判7成肇責

陳姓男大生去年7月暑假打工賺學費，晚間下班騎機車卻在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，受傷被送急診，事後提國賠要求太保公...

帝旺「佛國淨土」開發案涉詐 桃檢追加起訴董事長特助

桃園市帝旺開發股份有限公司計畫在大溪員樹林地區蓋靈骨塔，因選址臨近學校被市府駁回，董事長趙姓男子卻稱案件只是卡關，持續對...

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在礁溪闖紅燈遭警攔檢不停，期間沿途違規多達9次，最後在宜蘭市區闖紅燈撞車，造成其車起火燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。