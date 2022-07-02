台南男加入跨境電信詐欺被抓 大陸蹲苦牢4年遣返回台

29歲侯姓男子6年前加入陳姓男子在亞美尼亞共和國跨境電信詐欺集團擔任話務人員，2個多月就被查獲，該集團向大陸地區民眾詐取人民幣近12萬元，他來不及分佣被大陸人民法庭判4年3月執行完畢，前年底才遣送回台，台南地院判他1年4月且依兩岸人民關係條例規定不用再執行。

據調查，侯男2016年7月起在台參與陳姓男子為首的詐欺集團，同年月23日前往亞美尼亞共和國埃里温市機房。他擔任第一線話務員，佯裝醫保人員，虛構被害人名下醫保卡遭盜用涉嫌犯罪，建議被害人向公安機關報案為由，將電話轉接至第二線話務員再佯裝公安民警，取得被害人信任。

二線話務員在電話中假以對被害人製作筆錄為由，取得其金融卡帳號、餘額等信息，並佯稱欲協助被害人清查銀行帳戶資金，再把電話轉接至第三線話務員佯裝檢察官等人員，向被害人謊稱資金須通過清查，致被害人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定帳戶。

據統計，該集團2個多月共向大陸地區民眾共計詐得人民幣11萬9900元，侯依其抽成原應可分得人民幣3238元，但亞美尼亞國家安全總局獲報後，在當地別墅查獲其機房，並扣得手機、電腦等物。

侯經大陸地區廣東省廣州市中級人民法院裁處4年3月徒刑並處罰金人民幣3萬元，前年11月18日執行完畢，翌日遣送回台。

案經台北市警局刑警大隊呈報，轉台南地檢署偵辦，經檢察官提起公訴，侯供稱，還沒有領到任何報酬。台南地院認侯三人以上共同犯詐欺取財罪，處1年4月。