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20歲男愛上13歲小蘿莉 賠30萬獲5年緩刑

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

桃園市黃姓男子去年透過網路社群社交軟體結識就讀國二小女生，交往僅3個月，就先後發生過5次超友誼性行為，少女母親察覺有異，追問出驚人內情，怒報警提告，新北地院考量黃男願賠償30萬元並已與少女母親達成和解，日前依對未滿十四歲女子性交罪判刑2年，緩刑5年，並應接受4場法治教育課程，可上訴。

判決指出，21歲黃男去年5月間，透過網路社群社交軟體結識在新北市就讀國二的13歲小女生，交往僅3個月，先後在少女住處房間及樓梯間，及黃男桃園住處，共發生5次性行為，因少女多次外出未歸，引起母親注意，追問下得知女兒交男友還嚐禁果，去年7月氣憤報警提告。

黃男到案後坦承犯行，多次向少女母親悔過認錯，今年2月經調解委員會調解，允諾自今年3月起，以每月5000元，至2027年2月共賠償30萬元，與少女母親達成和解。

新北地院考量黃無前科素行，日前依對未滿十四歲女子性交罪判刑2年，緩刑5年，並應接受4場法治教育課程，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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女生 桃園

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