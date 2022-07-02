街頭殺人禍及父親 3凶判重刑 1男父親須負賠償責任

吳姓男子與張簡、盧姓等3男子懷疑陳姓男子拿假鈔買毒品，騙陳見面起爭執，3人在街頭持刀、棍圍殺陳致死，半年前被判刑12年6月至14年徒刑。陳母提侵權損害賠償，因吳涉案時未成年，吳父也受連帶責任，高雄地方法院判決，吳姓父子等4人須連帶賠償陳母436萬多元。

判決指出，去年6月30日凌晨，吳姓、盧姓2男子與複姓張簡的男子，談及陳拿假鈔買毒品，便謀議教訓陳，約陳到高雄市三民區大順二路家樂福賣場外見面；雙方一碰面，吳、盧分持折疊刀與木棍追殺陳，陳逃到順昌街，被張簡開車攔阻去路，吳持刀刺殺陳的右大腿、右臀，刺斷陳的血管逃逸，陳被送醫後不治，吳等3人也在數日後被捕。

去年底，高雄地方法院認為吳等3人僅因區區小額的毒品交易糾紛，便持刀、棍在賣場旁的馬路殺人，嚴重動盪社會安寧秩序，對陳的家人更是一輩子的椎心之痛，依共同殺人罪，判判吳14年、盧13年、張簡12年6月。