嘉縣男大生騎農路坑洞慘摔 公所指超速 仍判7成肇責

陳姓男大生去年7月暑假打工賺學費，晚間下班騎機車卻在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，受傷被送急診，事後提國賠要求太保公所賠醫藥費、工作損失、機車維修等20萬多元；嘉義地院法官認為，事發路段有坑洞卻沒設警告標誌，管理有缺失，但陳也超速，判公所負7成肇責，賠7萬2232元，可上訴。

陳姓男子提告主張，他去年7月15日晚間9點58分從太保工業區下班騎車返家，經過太保市某農路，因沒路燈視線昏暗，路面坑洞也未設置警告標誌，機車前輪不慎碾過地上的大坑洞，他人車倒地，手腳多處嚴重擦傷可見骨。

陳姓男子認為，太保公所沒盡責填補修復坑洞，應構成國賠，請求醫療費用7178元、醫美修復疤痕費用9萬7500元、他因傷請假損失15天工資收入2萬1000元、機車維修則要2萬1980元，還有因疤痕在同學面前自卑而困擾需精神慰撫金6萬元，總計20萬7658元。

太保公所反駁，事發在路寬約6米的重劃農路，屬於農路1級，設計速率為時速25公里，主要服務功能為農產及生產資材運輸為主，而陳姓男子上班行駛服務水準較高的縣道，下班卻騎農路，並不適宜，且他也向警方承認當時時速40到50公里，已超速，加上農路沒巡查機制，公所接獲通報就有請廠商去修補，應駁回他的請求。