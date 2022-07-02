快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣男大生騎農路坑洞慘摔 公所指超速 仍判7成肇責

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

陳姓男大生去年7月暑假打工賺學費，晚間下班騎機車卻在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，受傷被送急診，事後提國賠要求太保公所賠醫藥費、工作損失、機車維修等20萬多元；嘉義地院法官認為，事發路段有坑洞卻沒設警告標誌，管理有缺失，但陳也超速，判公所負7成肇責，賠7萬2232元，可上訴。

陳姓男子提告主張，他去年7月15日晚間9點58分從太保工業區下班騎車返家，經過太保市某農路，因沒路燈視線昏暗，路面坑洞也未設置警告標誌，機車前輪不慎碾過地上的大坑洞，他人車倒地，手腳多處嚴重擦傷可見骨。

陳姓男子認為，太保公所沒盡責填補修復坑洞，應構成國賠，請求醫療費用7178元、醫美修復疤痕費用9萬7500元、他因傷請假損失15天工資收入2萬1000元、機車維修則要2萬1980元，還有因疤痕在同學面前自卑而困擾需精神慰撫金6萬元，總計20萬7658元。

太保公所反駁，事發在路寬約6米的重劃農路，屬於農路1級，設計速率為時速25公里，主要服務功能為農產及生產資材運輸為主，而陳姓男子上班行駛服務水準較高的縣道，下班卻騎農路，並不適宜，且他也向警方承認當時時速40到50公里，已超速，加上農路沒巡查機制，公所接獲通報就有請廠商去修補，應駁回他的請求。

法官考量後，該農路不論是否主要供農民使用，公所屬主管機關，沒及時填平路面，也沒在凹處附近設置任何警示標誌，管理有欠缺，不過該路屬一級農路，設計速率以每小時25公里，再依沒畫車道線等的道路時速不得超過30公里，陳姓男子又是夜間通行，就該謹慎慢行，但卻用時速40至50公里超速經過，自己要負3成肇責，經考量恰當的總求償金額10萬3189元，公所負擔7成為7萬2232元。

陳姓男大生去年7月打工下班騎機車在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，提國賠20萬多元，嘉義地院認為太保公所管理有缺失，但陳也超速，判公所負7成肇責，賠7萬2232元，可上訴。本報資料照片
陳姓男大生去年7月打工下班騎機車在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，提國賠20萬多元，嘉義地院認為太保公所管理有缺失，但陳也超速，判公所負7成肇責，賠7萬2232元，可上訴。本報資料照片

標誌 國賠

延伸閱讀

環保永續 嘉縣今起買飲料自備環保杯折價5元

大型重機車友發起騎上國道爭路權 嘉縣警方交流道攔截

嘉縣竹崎鄉防疫補助金1000元 7月底發放

嘉縣將成國內無人機重鎮 中科院民雄航太園區開發會勘

相關新聞

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在礁溪闖紅燈遭警攔檢不停，期間沿途違規多達9次，最後在宜蘭市區闖紅燈撞車，造成其車起火燃...

街頭殺人禍及父親 3凶判重刑 1男父親須負賠償責任

吳姓男子與張簡、盧姓等3男子懷疑陳姓男子拿假鈔買毒品，騙陳見面起爭執，3人在街頭持刀、棍圍殺陳致死，半年前被判刑12年6...

嘉縣男大生騎農路坑洞慘摔 公所指超速 仍判7成肇責

陳姓男大生去年7月暑假打工賺學費，晚間下班騎機車卻在嘉義縣太保市1條農路壓過坑洞摔車，受傷被送急診，事後提國賠要求太保公...

帝旺「佛國淨土」開發案涉詐 桃檢追加起訴董事長特助

桃園市帝旺開發股份有限公司計畫在大溪員樹林地區蓋靈骨塔，因選址臨近學校被市府駁回，董事長趙姓男子卻稱案件只是卡關，持續對...

北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

台北市清晨發生一起死亡車禍，1輛汽車下百齡橋、行經承德路時，撞上前方1輛汽車後，再衝撞1輛機車，導致現場1死2傷，相關人...

暑假執法不打烊 今年警環取締交危噪音車5186件

為杜絕改裝車夜間噪音擾民，並防制暑假期間青少年深夜危險駕車。昨天晚上，樹林警分局聯同環保局人員，在中華路執行噪音、改裝車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。