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帝旺「佛國淨土」開發案涉詐 桃檢追加起訴董事長特助

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市帝旺開發股份有限公司計畫在大溪員樹林地區蓋靈骨塔，因選址臨近學校被市府駁回，董事長趙姓男子卻稱案件只是卡關，持續對外募資，被桃園地檢署依詐欺起訴。他的兒子因居董事長特助要職，也經手3件投資契約，後來也被認定是詐欺共犯追加起訴。

檢方調查，帝旺公司原本計畫在大溪開發生命園區、蓋靈骨塔，但當地居民強烈反彈，市府民政局也查出開發土地距離國小僅100多公尺，不符距離300公尺以上規定，且開發案的公開說明會實為寒冬送暖餐會，會中並未說明關於生命園區的興建計畫，2017年7月即被市府駁回。

但是，帝旺公司趙姓董事長父子仍對外招攬投資客，宣稱開發案獲利可觀，進度只是暫時因為公聽會卡關，只要補件就能順利進行，並在2017年8月之後陸續與3名投資客簽約，獲利2574萬餘元。

趙姓董事長因涉嫌詐欺被起訴，投資客認為擔任董事長特助的兒子也脫不了關係，因此再控趙男兒子詐欺。

偵訊時，趙男兒子坦承說過開發案是暫時卡關，但他否認犯行，辯稱自己是轉達父親、董事長的意思，簽約也只是處理行政流程，無詐欺犯易。

檢方調查，趙男的兒子明知開發案被市府駁回，除非重新選址，否則再無重新審查核准可能，卻在市府駁回後，持續帶人去現場會勘，宣稱案件只是暫時卡關，甚至當投資客持新聞資料質問實情時，仍僅稱「暫時駁回」，導致投資客誤信掏錢。

此外，帝旺公司舉辦說明會時，趙男兒子就坐在趙男旁邊，且全程參與，對開發案不可能不了解，而且他向投資客解釋疑義時也曾以簡訊詢問趙男「怎麼回答」，足見2人有犯意聯絡，因此追加起訴。

帝旺公司涉嫌利用大溪「佛國淨土」開發案詐財，桃園地檢署追加起訴董事長特助。記者陳俊智／攝影
帝旺公司涉嫌利用大溪「佛國淨土」開發案詐財，桃園地檢署追加起訴董事長特助。記者陳俊智／攝影

詐欺 桃園

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