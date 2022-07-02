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宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球
宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在礁溪闖紅燈遭警攔檢不停，期間沿途違規多達9次，最後在宜蘭市區闖紅燈撞車，造成其車起火燃燒。黃男酒測值0.65毫克超標，被依公共危險罪嫌送辦。
據了解，27歲黃男去年曾酒駕遭逮，家住冬山的他昨晚在家獨自喝啤酒後，開車出門亂繞，當下酒醉失憶，還開車到礁溪，事後對於當時經過不清楚。
礁溪警方昨晚10點多在礁溪路2段、番割田路口，發現黃男開車闖紅燈，車速極快、沿途搖晃，便尾隨見機攔檢。黃男規避盤查還加速逃逸，過程中沿途3次闖紅燈、3度逆向行駛、未依號誌指示、未打方向燈、跨越槽化線各1次，違規9次之多。
黃男晚間10點53分行駛至宜蘭市大福路、環市東路3段路口時，因闖紅燈攔腰撞上來車，其愛車當場起火燃燒，對方車輛還因而撞上便利商店，雙方2名駕駛輕微擦傷。警方對黃男實施酒測，其酒測值每公升達0.65毫克，全案依公共危險罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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