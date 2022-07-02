快訊

大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在礁溪闖紅燈遭警攔檢不停，期間沿途違規多達9次，最後在宜蘭市區闖紅燈撞車，造成其車起火燃燒。黃男酒測值0.65毫克超標，被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，27歲黃男去年曾酒駕遭逮，家住冬山的他昨晚在家獨自喝啤酒後，開車出門亂繞，當下酒醉失憶，還開車到礁溪，事後對於當時經過不清楚。

礁溪警方昨晚10點多在礁溪路2段、番割田路口，發現黃男開車闖紅燈，車速極快、沿途搖晃，便尾隨見機攔檢。黃男規避盤查還加速逃逸，過程中沿途3次闖紅燈、3度逆向行駛、未依號誌指示、未打方向燈、跨越槽化線各1次，違規9次之多。

黃男晚間10點53分行駛至宜蘭市大福路、環市東路3段路口時，因闖紅燈攔腰撞上來車，其愛車當場起火燃燒，對方車輛還因而撞上便利商店，雙方2名駕駛輕微擦傷。警方對黃男實施酒測，其酒測值每公升達0.65毫克，全案依公共危險罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在宜蘭市區闖紅燈撞車釀成火燒車。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在宜蘭市區闖紅燈撞車釀成火燒車。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在宜蘭市區闖紅燈撞車釀成火燒車。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在宜蘭市區闖紅燈撞車釀成火燒車。記者林佳彣／翻攝
黃男晚間10點多在宜蘭市大福路、環市東路3段路口闖紅燈，攔腰撞上來車。記者林佳彣／翻攝
黃男晚間10點多在宜蘭市大福路、環市東路3段路口闖紅燈，攔腰撞上來車。記者林佳彣／翻攝
黃男酒駕上路遇警逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛等違規多達9次。記者林佳彣／翻攝
黃男酒駕上路遇警逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛等違規多達9次。記者林佳彣／翻攝
黃男晚間10點多在宜蘭市大福路、環市東路3段路口闖紅燈，攔腰撞上來車，造成對方車輛撞上便利商店。記者林佳彣／翻攝
黃男晚間10點多在宜蘭市大福路、環市東路3段路口闖紅燈，攔腰撞上來車，造成對方車輛撞上便利商店。記者林佳彣／翻攝

宜蘭 酒測 酒駕

延伸閱讀

北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

蘭陽平原的三方角力 宜蘭縣長選情網友怎麼看？

宜蘭青年李忠威獲世界麵包冠軍 林姿妙贈林午銅鑼祝賀

無法構成殺人罪…黃子洋酒駕釀1死3傷 雄院判決理由出爐

相關新聞

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

宜蘭縣一名黃姓男子昨天酒駕上路，在礁溪闖紅燈遭警攔檢不停，期間沿途違規多達9次，最後在宜蘭市區闖紅燈撞車，造成其車起火燃...

帝旺「佛國淨土」開發案涉詐 桃檢追加起訴董事長特助

桃園市帝旺開發股份有限公司計畫在大溪員樹林地區蓋靈骨塔，因選址臨近學校被市府駁回，董事長趙姓男子卻稱案件只是卡關，持續對...

北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

台北市清晨發生一起死亡車禍，1輛汽車下百齡橋、行經承德路時，撞上前方1輛汽車後，再衝撞1輛機車，導致現場1死2傷，相關人...

暑假執法不打烊 今年警環取締交危噪音車5186件

為杜絕改裝車夜間噪音擾民，並防制暑假期間青少年深夜危險駕車。昨天晚上，樹林警分局聯同環保局人員，在中華路執行噪音、改裝車...

盜刻大姨子、岳母印章浮報長照2.0補助 物理治療師慘了

新竹縣某醫院陳姓物理治療師為溢領長照2.0服務補助費，竟用老婆姊姊和岳母的名字偽刻印章，並假冒出納行政與會計財務人員名義...

違法山豬吊輕鬆購 新北祭鐵腕邀各大電商平台研議下架

新北市汐止區朱姓業者今年3月被檢舉在電商平台違法販售山豬吊及組裝零件，動保處依「新北市動物保護自治條例」處1萬5000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。