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陪伴3年棒球人生的單車遭竊 南警找回他的熱血回憶

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

莊姓高中生周三發現停在台南地檢署附近棒球場的上萬元單車不翼而飛，這輛陪伴他國中3年，每天一大早往返安平及安南區練習棒球，讓他很不捨，報警處理，經台南市警四分局追查，52歲楊姓慣竊因偷香菸被移送後無保飭回，身無分文才偷車代步，昨天找回單車，令他喜出望外。

市警四分局育平派出所受理報案後，調閱失竊地點周遭監視器，發現該單車當天下午6時許，被1名男子竊取，懷疑可能跟南檢無保飭回慣竊有關，警方至地檢署求證後，鎖定楊姓男子。

警方調查，楊才到檳榔攤偷香菸被新化警方以竊盜案移送地檢署，可能因身無分文，竊取未上鎖單車離去。然而，楊平日居無定所，行方不明，警方仍不死心，前往他新化區的住所徹夜守候，仍無所獲。

最後，警方通報市區鄰近分局協助攔查，昨天上午6時，楊遭永康分局大灣派出所盤查酒醉路倒而查獲，立即通報育平派出所將他帶回偵辦，順利將高中生的單車取回，全案依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

而莊生接到員警電話聯繫時，開心說這輛單車是父母贈送給他的寶貝單車，為了練習棒球，每天一大早都騎著它來回安平及安南區，陪伴了他國中3年。「謝謝！」他說，原以為沒有車牌號碼的單車很難找的回來，沒想到2天內就被警察找到，失而復得。

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莊姓高中生（左二）說這輛單車是父母贈送給他的寶貝單車，為了練習棒球，每天一大早都騎著它來回安平及安南區，陪伴了他國中3年，「謝謝！」。記者邵心杰／翻攝
莊姓高中生（左二）說這輛單車是父母贈送給他的寶貝單車，為了練習棒球，每天一大早都騎著它來回安平及安南區，陪伴了他國中3年，「謝謝！」。記者邵心杰／翻攝

單車 台南 竊盜

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