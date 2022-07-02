北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

台北市清晨發生一起死亡車禍，1輛汽車下百齡橋、行經承德路時，撞上前方1輛汽車後，再衝撞1輛機車，導致現場1死2傷，相關人員送醫治療，警方也已介入釐清案情當中。

警方初查，51歲胡姓男子今晨4時許駕駛汽車，沿百齡橋西往東方向行駛，經承德路、中正路口，高速撞上前方停等紅燈的汽車，又向前滑行，撞飛左前方1名機車騎士，導致遭撞汽車駕駛56歲廖男受傷昏迷，機車騎士68歲陳姓男子受重傷、失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，胡男自己也右腳骨折、四肢及臉部擦挫傷。