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北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市清晨發生一起死亡車禍，1輛汽車下百齡橋、行經承德路時，撞上前方1輛汽車後，再衝撞1輛機車，導致現場1死2傷，相關人員送醫治療，警方也已介入釐清案情當中。

警方初查，51歲胡姓男子今晨4時許駕駛汽車，沿百齡橋西往東方向行駛，經承德路、中正路口，高速撞上前方停等紅燈的汽車，又向前滑行，撞飛左前方1名機車騎士，導致遭撞汽車駕駛56歲廖男受傷昏迷，機車騎士68歲陳姓男子受重傷、失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，胡男自己也右腳骨折、四肢及臉部擦挫傷。

據悉，遭撞死的陳男是保全人員，案發當時正要上班，途中卻遭遇橫禍；胡男肇事後情緒激動、大吼大叫，員警介入時懷疑胡男有毒駕酒駕情事，先將胡男強制送醫，但上午抽血檢驗後排除酒駕情況，正持續釐清確切案情當中。

警消獲報到場。記者李隆揆／翻攝
警消獲報到場。記者李隆揆／翻攝
警消獲報到場。記者李隆揆／翻攝
警消獲報到場。記者李隆揆／翻攝
胡男駕車衝撞汽機車。記者李隆揆／翻攝
胡男駕車衝撞汽機車。記者李隆揆／翻攝

機車騎士 酒駕 毒駕

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