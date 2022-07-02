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暑假執法不打烊 今年警環取締交危噪音車5186件

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為杜絕改裝車夜間噪音擾民，並防制暑假期間青少年深夜危險駕車。昨天晚上，樹林警分局聯同環保局人員，在中華路執行噪音、改裝車輛稽查，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。警方表示，截至今年6月底，已針對交通違規、變造改裝車體取締5186件，呼籲民眾切勿以身試法。

警方表示，昨天是暑假首日，有些青少年常在深夜，呼朋引伴騎車出遊，不但從事危險駕車、競速飆騎，還在深夜騎乘改裝車，造成噪音擾民。

對此，昨天晚上，樹林警分局聯同環保局人員，在中華路執行噪音、改裝車輛稽查，短短兩小時，共攔查23輛疑似改裝排氣管車輛，開單告發7輛非法改裝排氣管車。

警方表示，針對交通違規、違法改裝車體，截至今年6月底，已取締告發739件、闖紅燈3671件、擅自增、減、變更原有規格設備181件及通報環保局疑似改裝致噪音車595件，合計5186件違規事件。

警方提醒青少年，暑假到來，切勿從事危險駕車、競速及深夜騎乘改裝車等行為，如不慎發生意外事故，不但造成終生遺憾，若因在道路上危險騎車、競駛者，最重還會被罰處9萬元罰鍰、並當場禁駛吊銷駕照，希望不要以身試法。

另外，警方除針對未成年無照駕駛加強取締外，更祭出二大手段扣車及溯源車主責任，如查獲未成年無照駕駛，除依道路交通管理處罰條例第21條第1項告發外，必要時將依處罰條例第85條之2移置保管車輛。

另車輛所有人如有允許未成年無照駕駛之行為，亦將依處罰條例第21條第5項規定，處新臺幣6000元以上1萬2000元以下罰鍰，家長們應多加注意關懷家中青少年動態與安全，以防範意外發生。

針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝
針對噪音、改裝車輛，昨晚樹林警方聯同環保局人員稽查取締，共查獲非法改裝排氣管7輛機車，當場開單告發。記者曾伯愷／翻攝

噪音 未成年

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