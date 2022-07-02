盜刻大姨子、岳母印章浮報長照2.0補助 物理治療師慘了

新竹縣某醫院陳姓物理治療師為溢領長照2.0服務補助費，竟用老婆姊姊和岳母的名字偽刻印章，並假冒出納行政與會計財務人員名義向衛生局申請到5萬5200元補助，他擔心東窗事發，在縣府查核發現異常前自首。新竹地院審理依犯行使偽造私文書罪，判陳應執行有期徒刑5月。緩刑2年、支付公庫10萬元。

檢警調查，50多歲的陳姓物理治療師在新竹縣某醫院復健科服務，主要負責新竹縣長期照顧整合補助計畫-專業服務（長照2.0）業務，每次到民眾住處提供專業照顧服務，出勤一次可以請領1500元居家服務費，之後再由縣府衛生局以電話訪問方式向民眾確認查核。

不過，陳姓物理治療師去年5月份竟到竹東某家鎖印行，以老婆姊姊林姓女子、岳母蕭姓女子名字，偽刻「出納行政人員林○○」與「會計財務蕭○○」的職章，又擅自拿取醫院同科室另名林姓物理治療師的職章蓋印製表，並向縣府衛生局請領4月與5月的服務補助費，分別為3萬2190元、2萬3010元，並獲審核通過入帳。

新竹縣衛生局事後電話查核訪問民眾，發現陳姓物理治療師疑似浮報服務費，發函醫院政風室內部調查，才得知原來林女跟蕭女根本不是醫院員工，但陳姓物理治療師已經早一步在醫院循線調查到他時，主動向新竹地檢署自首，坦承偽造他人印章並盜蓋同事的印章，偵查終結後檢方聲請簡易判決處刑。

新竹地方法院審理認為，陳姓物理治療師為浮報服務補助費，竟擅自偽造、盜用職章，已經損害他人權益，並影響縣府衛生局核銷補助款、院內人事聘用正確性，惟念其犯罪後坦認犯行，態度尚佳，考量其家庭背景、犯罪動機、目的尚屬單純等，加上犯罪後在公務員發覺前，向新竹地檢署自首符合自首要件，可減輕其刑。