快訊

雨、雷神齊發威！高雄岡山一公里內現兩個3.5米大坑

結帳才告知低消1千！客控中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜刻大姨子、岳母印章浮報長照2.0補助 物理治療師慘了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣某醫院陳姓物理治療師為溢領長照2.0服務補助費，竟用老婆姊姊和岳母的名字偽刻印章，並假冒出納行政與會計財務人員名義向衛生局申請到5萬5200元補助，他擔心東窗事發，在縣府查核發現異常前自首。新竹地院審理依犯行使偽造私文書罪，判陳應執行有期徒刑5月。緩刑2年、支付公庫10萬元。

檢警調查，50多歲的陳姓物理治療師在新竹縣某醫院復健科服務，主要負責新竹縣長期照顧整合補助計畫-專業服務（長照2.0）業務，每次到民眾住處提供專業照顧服務，出勤一次可以請領1500元居家服務費，之後再由縣府衛生局以電話訪問方式向民眾確認查核。

不過，陳姓物理治療師去年5月份竟到竹東某家鎖印行，以老婆姊姊林姓女子、岳母蕭姓女子名字，偽刻「出納行政人員林○○」與「會計財務蕭○○」的職章，又擅自拿取醫院同科室另名林姓物理治療師的職章蓋印製表，並向縣府衛生局請領4月與5月的服務補助費，分別為3萬2190元、2萬3010元，並獲審核通過入帳。

新竹縣衛生局事後電話查核訪問民眾，發現陳姓物理治療師疑似浮報服務費，發函醫院政風室內部調查，才得知原來林女跟蕭女根本不是醫院員工，但陳姓物理治療師已經早一步在醫院循線調查到他時，主動向新竹地檢署自首，坦承偽造他人印章並盜蓋同事的印章，偵查終結後檢方聲請簡易判決處刑。

新竹地方法院審理認為，陳姓物理治療師為浮報服務補助費，竟擅自偽造、盜用職章，已經損害他人權益，並影響縣府衛生局核銷補助款、院內人事聘用正確性，惟念其犯罪後坦認犯行，態度尚佳，考量其家庭背景、犯罪動機、目的尚屬單純等，加上犯罪後在公務員發覺前，向新竹地檢署自首符合自首要件，可減輕其刑。　

新竹地院審酌相關情形，最後以犯行使偽造私文書罪共2罪，各處有期徒刑3月，判處陳姓物理治療師應執行有期徒刑5月，如易科罰金，均以1千元折算1日。緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付10萬元。

新竹地方法院外觀。本報資料照
新竹地方法院外觀。本報資料照

衛生局 新竹 治療師

延伸閱讀

竹縣+896 連3天低於千人 長者打疫苗送禮券延長至7月底

高市某醫院治療師遭控對患者施暴 衛生局蒐證釐清

有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適

有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適

相關新聞

盜刻大姨子、岳母印章浮報長照2.0補助 物理治療師慘了

新竹縣某醫院陳姓物理治療師為溢領長照2.0服務補助費，竟用老婆姊姊和岳母的名字偽刻印章，並假冒出納行政與會計財務人員名義...

北市承德路清晨車禍1死2傷 警初步排除酒駕釀禍

台北市清晨發生一起死亡車禍，1輛汽車下百齡橋、行經承德路時，撞上前方1輛汽車後，再衝撞1輛機車，導致現場1死2傷，相關人...

陪伴3年棒球人生的單車遭竊 南警找回他的熱血回憶

莊姓高中生周三發現停在台南地檢署附近棒球場的上萬元單車不翼而飛，這輛陪伴他國中3年，每天一大早往返安平及安南區練習棒球，...

暑假執法不打烊 今年警環取締交危噪音車5186件

為杜絕改裝車夜間噪音擾民，並防制暑假期間青少年深夜危險駕車。昨天晚上，樹林警分局聯同環保局人員，在中華路執行噪音、改裝車...

違法山豬吊輕鬆購 新北祭鐵腕邀各大電商平台研議下架

新北市汐止區朱姓業者今年3月被檢舉在電商平台違法販售山豬吊及組裝零件，動保處依「新北市動物保護自治條例」處1萬5000元...

買7千元抱枕？ 雲端戀愛詐近億

姚姓男子籌組戀愛詐騙集團，找來辣妹以「雲端類交往」誘人掉入感情陷阱，還有男性成員假扮美女線上聊天，被害人信以為真，掏出大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。