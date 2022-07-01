橋檢破獲國內首宗第三方支付洗錢案 集團7人遭羈押

高雄橋頭地檢署近日破獲國內首宗第三方支付業者違反洗錢防制法案，檢方會同多縣市刑警大隊及多間分局，組成專案小組共辦，查獲兩家科技公司洗錢金額初估超過37.6億元，不法所得破億元。檢方已拘提25人到案，並向法院聲請將7人羈押獲准。

調查小組蒐證發現，幕後金主疑為42歲蔡男與國內兩家第三方支付公司謀議，由他出資先指示集團成員成立多家人頭公司，並擔任各人頭公司帳戶的提款車手；待被害人透過兩家公司建置的金流付款代收系統付款，再由公司匯至人頭公司帳戶內，後由車手提領。

檢方發現，從去年至今，這兩家第三方支付公司中，第一家詐欺報案被害人數多達216人，涉及洗錢帳戶達569個，初估洗錢金額超過33億元，不法獲利逾1億元；另一家被害人數31人，有76個虛擬帳戶，洗錢金額初估逾4.6億元，不法獲利有1100萬元以上。

先前檢方已將該集團車手及記帳士共5人，聲請羈押禁見獲准；近日擴大追查，檢警於6月29日，兩家公司及蔡男住處，共查獲交易帳冊等資料，並拘提25人到案說明。

經檢方偵訊，認幕後金主及兩家公司負責人、公司會計、經理、工程師涉犯犯組織犯罪防制條例、洗錢防制、銀行法、三人以上透過網際網路加重詐欺等罪。