社群爆料不實 矯正署澄清：嘉監已連7日「零確診」

針對有社群網站出現投書指法務部矯正署嘉義監獄防疫作為不佳、假釋釋放有疑，矯正署晚間回應指出，嘉監連7天無確診，投書純屬臆測，籲外界勿再以訛傳訛。

矯正署說，嘉監於今年5月中出現首例COVID-19確診案例後，即按照中央流行疫情指揮中心公布之指引及矯正機關業務屬性，妥適辦理各項防疫事宜，除規劃「輕症與無症狀確診者」、「密切接觸者」及「一般收容人」三區收容空間外，並辦理收容人健康監測及每日場舍與環境全面清消。

至5月26日起，除對確診者依原先規劃移入「防疫專區」收容，有效區隔確診與非確診者，強化疫情管控外，更於每日開、收封後，於各場域立即進行清消工作。

人員部分，矯正署說，嘉監每日定時量測體溫等生理數據，有效防範疫情及維護收容人健康，若收容人有身體不適、經量測體溫等相關數據有異時，則交由醫師診療，若確認收容人確診，則依醫囑給予藥物治療，並移至「防疫專區」收容隔離。

矯正署指出，嘉監炊場人員同為監獄收容人一分子，若有身體不適情形，與其他收容人診療照護方式並無二致，投書所稱「本監高層長官要求炊場收容人不要再快篩」，絕非事實。

矯正署還說，截至今天為止，嘉監已連續7日呈現零確診，顯示疫情已獲妥善控制；另，受刑人疫苗施打率第二劑覆蓋率達9成4，第三劑蓋率達7成1，後續將繼續鼓勵及安排受刑人施打，投書指受刑人目前無疫苗可打，也不是事實。