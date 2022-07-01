聽新聞
test
0:00 / 0:00

社群爆料不實 矯正署澄清：嘉監已連7日「零確診」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

針對有社群網站出現投書指法務部矯正署嘉義監獄防疫作為不佳、假釋釋放有疑，矯正署晚間回應指出，嘉監連7天無確診，投書純屬臆測，籲外界勿再以訛傳訛。

矯正署說，嘉監於今年5月中出現首例COVID-19確診案例後，即按照中央流行疫情指揮中心公布之指引及矯正機關業務屬性，妥適辦理各項防疫事宜，除規劃「輕症與無症狀確診者」、「密切接觸者」及「一般收容人」三區收容空間外，並辦理收容人健康監測及每日場舍與環境全面清消。

至5月26日起，除對確診者依原先規劃移入「防疫專區」收容，有效區隔確診與非確診者，強化疫情管控外，更於每日開、收封後，於各場域立即進行清消工作。

人員部分，矯正署說，嘉監每日定時量測體溫等生理數據，有效防範疫情及維護收容人健康，若收容人有身體不適、經量測體溫等相關數據有異時，則交由醫師診療，若確認收容人確診，則依醫囑給予藥物治療，並移至「防疫專區」收容隔離。

矯正署指出，嘉監炊場人員同為監獄收容人一分子，若有身體不適情形，與其他收容人診療照護方式並無二致，投書所稱「本監高層長官要求炊場收容人不要再快篩」，絕非事實。

矯正署還說，截至今天為止，嘉監已連續7日呈現零確診，顯示疫情已獲妥善控制；另，受刑人疫苗施打率第二劑覆蓋率達9成4，第三劑蓋率達7成1，後續將繼續鼓勵及安排受刑人施打，投書指受刑人目前無疫苗可打，也不是事實。

矯正署說，有關假釋程序部分，監獄依法於檢察官保護管束命令送達監獄24小時內釋放，釋放規定一體適用所有人，沒有針對特定人士提早釋放之事，相關投書所述「黑箱操作」或「特權」純屬臆測，籲勿以訛傳訛，以正視聽。

社群有人爆料嘉監防疫不利。圖/翻攝網路
社群有人爆料嘉監防疫不利。圖/翻攝網路
社群有人爆料嘉監防疫不利。圖/翻攝網路
社群有人爆料嘉監防疫不利。圖/翻攝網路

疫情 監獄 受刑人

延伸閱讀

指揮中心公布台灣防疫成績單 專家：民眾其實不關心

竹崎鄉也要發防疫補助金千元 嘉義縣4鄉鎮發放

嘉縣竹崎鄉防疫補助金1000元 7月底發放

防疫馬拉松！企業響應捐贈物資搶攻防疫市場

相關新聞

遠雄買總部遭勒索3億真相曝光 昌軒前總協副理與掮客合謀全遭訴

台聚集團旗下昌軒建設出售台北市信義區土地給遠雄人壽作企業總部，時任昌軒總經理向可立與開發部副理羅文德找「WIN FAIR...

持刀砍雙和醫院護理師 洪男3罪殺人未遂判12年6月徒刑

洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻在去年5月31日持刀砍殺3護理師，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男。新北...

全聯店員要開袋檢查嗆「給妳面子」 她提告結果出爐

項姓女子3年前到全聯福利中心購物，結帳完畢後欲走出店外時防盜鈴未響，她卻被店員攔阻，要求打開提袋檢查，並稱監視器照出來就...

無法構成殺人罪…黃子洋酒駕釀1死3傷 雄院判決理由出爐

高雄男子黃子洋去年底酒駕，將林家4口撞成1死3傷，高雄地方法院今只以公共危險罪，判他7月10月徒刑，引起死者家屬質疑「輕...

橋檢破獲國內首宗第三方支付洗錢案 集團7人遭羈押

高雄橋頭地檢署近日破獲國內首宗第三方支付業者違反洗錢防制法案，檢方會同多縣市刑警大隊及多間分局，組成專案小組共辦，查獲兩...

社群爆料不實 矯正署澄清：嘉監已連7日「零確診」

針對有社群網站出現投書指法務部矯正署嘉義監獄防疫作為不佳、假釋釋放有疑，矯正署晚間回應指出，嘉監連7天無確診，投書純屬臆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。