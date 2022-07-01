犯案神智清醒、否認犯行 雙和砍護理師翁判12年6月

洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，去年5月31日因被制止離開病房，持刀砍殺3名護理師，新北地方法院合議庭今宣判，洪堯見犯殺人未遂3罪，合併應執行有期徒刑12年6月。

檢警調查，洪堯見因確診，去年5月28日住進雙和醫院負壓病房，3天後他擅自走出病房，被在醫院擔任護理師的陳女、蔡女口頭阻止，洪堯見假意回房，持水果刀先藏在身後，跑到日光室問護理師施女如何離開病房，再度被施女口頭制止，因此心生不滿，持水果刀朝施女背部、胸部猛刺，施女安撫洪的情緒，退往走廊求救，卻遭洪持續刺擊腹部、腰部、腳等部位。

陳女、蔡女聞聲趕來欲阻止洪堯見，洪反而持刀攻擊蔡女，蔡女被刺到上腹部接近胸部位置，重心不穩跌倒，起身後扶持施女一起逃離。

洪堯見看陳女留在現場，轉向陳女胸部刺擊，陳女伸出右手抵擋、欲奪下水果刀卻沒成功，負傷倒地，洪堯見卻殺紅眼，跨站在陳女身旁，由上往下朝陳女腹部持續刺擊，陳女踢他、挪動身體閃躲，才讓洪堯見刺到會陰部，沒有傷到要害，但陳女右手因奪刀釀成無法復原的重傷。

重傷的陳女在交互詰問階段出庭作證，其母不捨稱「她都吃三種安眠藥、止痛藥，房間裡都是掉落的頭髮」，她要求庭上給她一分鐘，拿出一大疊藥袋甩在桌上，紅著眼對洪堯見說「這些都是安眠藥，我的傷沒辦法復原，這裡所有人都被你傷害過，包括你的家人，麻煩你不要再逃避，像男人一樣面對」。