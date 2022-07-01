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翻拍懷舊圖布置餐廳...遭原作者怒告求償百萬 法官1關鍵判無罪
詹姓男子翻拍懷舊廣告看板照片包括「花王洗髮粉」、「王子麵」等照片重新輸出製作成鐵板為友人布置餐廳，卻被「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」胡姓作者控告違反著作權法，並求償165萬元，不過彰化地方法院以圖鑑照片亦是拍攝原商標權人或原著作人的圖，並非自己原創，判詹男無罪，並駁回求償之訴。
判決書指出，詹男2019年翻拍「花王洗髮粉」、「花王石鹼」、「牛乳石鹼」、「雪泡洗衣粉」、「アサヒ地下」、「仁丹銀粒小粒」、「婦人良藥中將湯」、「藤澤樟腦」、「王子麵」、「森永」、「公用電話」等廣告看板照片，重新輸出附貼於鐵板，為友人在彰化市所經營的「蒝味蔬食懷舊小吃」店布置，並公開在小吃店臉書粉絲團po照，被「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」作者之一胡姓男子認為引用其圖鑑上的圖，違反著作權法，並求償165萬元。
不過詹男表示，他幫友人規劃布置「蒝味蔬食懷舊小吃」店面、聯絡廠商裝潢，有找示意圖給廠商，廣告看板圖像是在彰化市中央路橋下的跳蚤市場買的，認為這些圖像沒有違反著作權法，堅稱「這些東西沒有版權問題」。
判決書指出，著作權法所保護之著作，指著作人所創作之精神上作品，除須為著作人獨立思想或感情表現，尚須具有原創性。
但法官認為告訴人所著之圖鑑係蒐藏日治時期及臺灣早期農業舊時代商品、廣告招牌或看板，拍照後附加文字解說編列出版，其攝影內容包括「花王洗髮粉」、「花王石鹼」等均是他人平面商標或產品照片，告訴人僅單純翻拍，非改作而成為「衍生著作」。
判決書指出，告訴人拍攝他人產品名稱或標章圖形著作集結成冊出書，欠缺原創性，並非衍生著作，與原先圖形並無區別，故難認應受著作權法保護。且告訴人並非圖形之商標權人或原著作人，亦未獲得商標權人之授權，如未改作，則著作權仍屬原著作權人，判詹男無罪。
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