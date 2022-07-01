遠雄買總部遭勒索3億真相曝光 昌軒前總協兩人當掮客全遭訴

台聚集團旗下昌軒建設出售台北市信義區土地給遠雄人壽作企業總部，時任昌軒總經理向可立與開發部副理羅文德找「WIN FAIR」公司負責人李克毅當掮客，除收取1.3億仲介費，還私下向遠壽索討3.1億元顧問費，台北地檢署今天依背信罪將向、羅、李等人起訴。

此外，同案被告亦泊實業社前負責人鄭永裕、遠雄創辦人趙藤雄、趙藤雄的兒子、前遠壽總經理兒趙信清，都不起訴處分。

2008年間，遠雄人壽向昌軒建設買進位於台北市信義區的土地、建物做企業總部，土地與建物最初是由昌軒建設等公司參與合建，交易完成，獲利應由昌軒建設等公司分享。

不過，檢調查出，向可立、羅文德卻利用巨額不動產交易機會牟取私利。

檢調調查，向可立當年以昌軒建設代理人身分參與購地案，主持簽約，卻與掮客李克毅合謀，由李克毅安排可掌控的「WIN FAIR」等公司接受遠雄人壽的委託，宣稱可負責協助遠壽處理購地案相關事務。

向可立與遠壽談判，一度開價132億元，提及另有黑道及債權人需私下處理，要價3億元活動費，向可立後來同意將售價調降成129億元，不過，遠壽仍須另以「顧問費」再支付3.1億元。

2011至2012年間，台北市國稅局發現李克毅收取佣金及顧問費，卻逃漏稅捐，將李克毅移送、檢方起訴，向可立擔心收取顧問費的事曝光，支付李克毅1400萬元「封口費」。