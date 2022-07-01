持刀砍雙和醫院護理師 洪男3罪殺人未遂判12年6月徒刑

洪堯見因確診住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻在去年5月31日持刀砍殺3護理師，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男。新北地方法院合議庭今宣判，洪堯見殺人未遂3罪，判有期徒刑12年6月。

檢方起訴指出，洪男去年31日上午7點多走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內，引發洪男不滿，基於殺人意圖將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，又拿刀衝向聞聲前來的蔡、陳兩名護理師，造成陳姓護理師重傷，被依殺人未遂起訴，羈押至今。

合議庭多次進行交互詰問，洪的律師仍緊咬洪疑似患有「加護病房症候群」等譫妄症，才導致洪男犯案，並以洪男在案發前，護理師為其清洗注射管時，洪男出聲阻止但說詞反覆等理由，認為洪男當時已出現認知問題。

事後陳姓護理師手部永久性創傷、飽受精神、生理折磨，要吃大量安眠藥、止痛藥等才勉強能入眠，更因此掉了大量頭髮，陳母不捨稱「她都吃三種安眠藥、止痛藥，房間裡都是掉落的頭髮」，她向庭上要求給她1分鐘跟洪堯見對話，從大牛皮紙袋中拿出一大疊藥袋甩在桌上，紅著眼對洪堯見說「今天我可以站在這裡面對你，不是因為我已經好了…」、「這些都是安眠藥，我的傷沒辦法復原，這裡所有人都被你傷害過，包括你的家人，麻煩你不要再逃避，像男人一樣面對」。