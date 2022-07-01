林秉樞曾當網軍頭？高嘉瑜曝他脾氣發作就暴怒稱「要發動網軍」

新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，今天傳喚高嘉瑜出庭。在案發初期因傳出網紅「台獨機關槍」李柏璋透過「瘋狂維尼」帳號在PTT發文為林洗白，有人指謫林秉樞是網軍，對此，高嘉瑜僅表示，林秉樞很常以各種方式威脅，「最常的方式就是說我要讓你上新聞、我要發動網軍攻擊你」。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月。長達三個月的準備程序庭也在上月17日告一段落，今天高嘉瑜出庭進行交互詰問。

在林秉樞案發初期，有網友挖出網紅「台獨機關槍」李柏璋疑似透過「瘋狂維尼」帳號在PTT發文為林洗白。據傳林秉樞在與高嘉瑜交往時常心情陰晴不定，只要看到不順心的新聞或事情，脾氣一上來就會對高嘉瑜說要發動網軍。