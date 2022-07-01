據傳林秉樞錄下打特權疫苗過程 高嘉瑜：他常拿錄音檔變造威脅

新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，今天傳喚高嘉瑜出庭。先前曾傳出林秉樞曾冒充國安局人員打特權疫苗，被國安局否認，據傳這件事疑似被林秉樞透過通話時錄音錄下，對此，高嘉瑜回應，林秉樞手上有很多錄音，「他就是把這些竊錄的內容可能故意地去擷取或斷章取義就拿來威脅別人」，但錄音裡是否有其他犯罪行為，「當然也是希望司法能夠了解」。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月。長達三個月的準備程序庭也在上月17日告一段落，今天高嘉瑜出庭進行交互詰問。

在林秉樞案發初期，國民黨議員李柏毅爆料稱林秉樞用國安人員名額打特權疫苗，被國安局否認，盼外界勿以訛傳訛。

但據傳，此事曾被林秉樞以錄音檔錄下，對此，高嘉瑜回應，林秉樞手上錄音有兩百多個，「他說手上有很多的錄音都是關於這些政治人物等等，那我覺得他就是把這些竊錄的內容，可能故意地去擷取或斷章取義就拿來威脅別人，這也是他慣用的手法」。