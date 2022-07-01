全聯店員要開袋檢查嗆「給妳面子」 她提告結果出爐

項姓女子3年前到全聯福利中心購物，結帳完畢後欲走出店外時防盜鈴未響，她卻被店員攔阻，要求打開提袋檢查，並稱監視器照出來就難看了，「讓你自己打開袋子是給你面子」，她認為全聯有過失、教育訓練不足，提告請求全聯賠償1元並書面道歉，台北地方法院判全聯應賠償1元，可上訴。

項女主張，2019年5月12日她帶外甥女到全聯福利中心台中大墩分店購物，結帳時已告知提袋內有部分是私人物品，但結帳完畢，謝姓女店員仍上前攔阻，懷疑她偷竊，堅持要她打開提袋檢查，當時防盜鈴未響，她要求調閱監視器以證清白，卻被謝女拒絕，還故意大聲喧嚷「會照阿，照出來就難看了」、「讓你自己打開袋子是給你面子」，使她遭受他人異樣眼光。

她指出，外甥女受到驚嚇情緒崩潰，她只好打開提袋讓謝女檢查，結果也無異樣，認為謝女只憑個人懷疑，就舉止侵害她的名譽權；另全聯原指派中區經理向她表示歉意，承諾會公開道歉並給道歉書，事後卻改口否認，她認為全聯未確實執行監督、教育訓練，導致她名譽受損，要求賠償1元並提出書面致歉函。

全聯認為，項女沒有提出任何證據證明員工導致她名譽受損，認為請求損害賠償無理由；台北地院指出，謝姓店員的言行並非單純提醒、詢問顧客是否有商品未結帳，而是沒有具體證據前，就大聲喧嚷、態度無理斥責辱罵，暗指項女為竊賊，足以使在場其他人對項女產生順手牽羊、貪小便宜的負面印象，確實侵害項女的名譽權。