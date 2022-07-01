無法構成殺人罪…黃子洋酒駕釀1死3傷 雄院判決理由出爐

高雄男子黃子洋去年底酒駕，將林家4口撞成1死3傷，高雄地方法院今只以公共危險罪，判他7月10月徒刑，引起死者家屬質疑「輕判」。高雄地院下午提出判決理由，行政庭長楊國祥表示已「重判」。

高雄地院行政庭長楊國祥表示，被告就酒後駕車致人於死，坦承不諱，才認定不能安全駕駛動力交通工具罪，檢方以「不確定殺人故意」起訴，指的是「有預見可能撞死人，卻容任結果發生」，但是，高雄地方法院認為無法構成殺人罪理由有下列幾項。

楊國祥表示，黃子洋從五福路到案發地，全程650公尺，依Google地圖預估開車時間需2分鐘，如果依檢察官起訴，他以80公里時速行駛，僅約半分鐘就能抵達案發地，但黃子洋從當晚7點2分自五福路出發，7點7分發生車禍，花了5分鐘，認為因人潮、車潮，行車不快，但黃在當晚7點6分，至河東路與民生二路口才開始闖紅燈、超速，並不像檢察官所稱，基於不確定殺人故意駕車，一路超速、闖紅燈。

楊國祥表示，現場煞車痕長達29.1公尺，顯然被告在發現行人，有緊急採取防止結果發生的舉止，而且，當時人車擁擠，如果被告有殺人之意，在起駛後不久，可以很輕易容任結果發生，不會在行經多路口才發生車禍，因此實無法認定被告有殺人的不確定故意。

雄院並認為，黃子洋固然10多年前犯酒駕，也在臉書上有「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？」等言論， 單以這言論推論他有殺人的故意，太過簡略，法官認為，如果用這樣標準，曾犯酒駕者再酒駕時，從開車上路就是著手殺人，顯然不是立法目的。

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