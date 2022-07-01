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「三中案」唯一有罪的蔡正元 高院下回開庭是11月24日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告。台灣高等法院昨定11月24日續行準備程序，屆時被告須提出爭執哪些部分。

蔡正元（69歲）、妻子洪菱霙（49歲）被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌；洪菱霙、父親洪信行（80歲）另被控業務侵占、背信、洗錢等罪，一審皆判決無罪。

高院4月14日開庭時，蔡正元指檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；他當時身為中影董事長，為了救中影，動用個人所有資源，想辦法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，讓中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。

他說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

高院昨天開庭時，受命法官逐一提示證據，蔡正元表示過去講的話都實在，法官將下次庭期定在11月24日，屆時蔡必須指明對哪部分的證據爭執。

蔡正元6月30日為「三中案」到台灣高等法院出庭。圖／聯合報系資料照
蔡正元6月30日為「三中案」到台灣高等法院出庭。圖／聯合報系資料照

中影 侵占 蔡正元

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