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被按喇叭氣噗噗 男子一路尾隨又砸車 下場GG
賴姓男子今年1月間因不滿邱姓駕駛對他長鳴喇叭，氣得一路尾隨到邱男住家前，拿出螺絲起子拍掉邱男手機，還開車門坐上邱男副駕駛座，拔掉邱男車鑰匙，再以榔頭打破邱男車子的擋風玻璃，彰化地方法院依傷害、恐嚇危害安全罪等將他判刑7月，得易科罰金。
判決書指出，賴男今年1月某日晚間10點多駕駛自用小客貨車行經彰化縣埤頭鄉斗苑西路，被駕駛自小客車的邱男長鳴喇叭，賴男即心生不滿，一路尾隨邱男伺機理論，等邱男開到自家要倒車入庫時，賴男即下車走向邱男。
邱男見賴男來者不善，馬上路邊停車，拿出手機下車，走向賴男，對著賴男錄音錄影，詢問賴男所為何事，賴男見邱男貼近攝影又說英文更加氣憤，走回自己的車內取出螺絲起子，再以螺絲起子打掉邱男手機，以致邱男手機掉落地面後螢幕保護貼碎裂，邱男的手掌手背也被螺絲起子劃傷。
賴男還揮舞著螺絲起子，恐嚇邱男「我知道你住哪裡，你給我小心一點」，甚至開車門進入邱男車子副駕駛座，邱男下車躲避，賴男即拔掉邱男車鑰匙下車，再拋掉車鑰匙，並拿著螺絲起子數度作勢要打邱男，邱男表示他已報警，賴男再回自己車子拿了榔頭敲壞邱男車子擋風玻璃，才開車離去。
法官認為，賴男僅因與人有交通糾紛，不思以理性方式溝通、解決，竟訴諸暴力，造成邱男人身傷害及財產上損害，致告訴人畏懼不安，依傷害罪、恐嚇危害安全罪、強制罪、毀損他人物品罪等判處賴男7月有期徒刑，可上訴。
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