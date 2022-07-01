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日本旅遊「8天7夜只收4萬」 詐53萬元團費判1年8月
曾姓詐欺犯詐騙旅遊團費53萬元，依1罪判刑6月，他上訴，卻不出庭，台北地院認為，曾的犯行造成11名團員受害，改依11個詐欺取財罪判刑1年8月，得易科罰金24萬元，沒收犯罪所得53萬元，判刑定讞。
曾被控以假名在交友網站認識許姓網友，2019年，他向許佯稱有認識的朋友可以代辦2020年2月1日出發到日本的旅遊，8天7夜只要4萬多元，2名被害人誤信，邀約其餘9人一起報名參加旅遊團，11人共交給曾53萬元，但曾沒買票，沒安排行程，被控詐欺。
一審審理認為，曾向他人詐取財物，犯後未取得諒解，依想像競合犯規定以1個詐欺取財罪論罪，判刑6月，曾不服判決，提起上訴。
法院開上訴庭時，多次傳喚曾出庭，曾不斷透過狀子或打電話請假，理由包括「在工地工作時不慎從鷹架掉落」、「沒收到法院通知」、「去血液腫瘤科就醫」，從未出庭；今年5月17日法官再度傳喚曾，曾稱「…在家自我居家隔離」。
法官調查，曾就醫的時間並沒有與指定的開庭時間重疊，考量曾對11人施用詐術，撤撤一審只論1罪判決，改依11個詐欺罪判曾有期徒刑1年8月，得易科罰金24萬元，沒收犯罪所得。
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