日本旅遊「8天7夜只收4萬」 詐53萬元團費判1年8月

曾姓詐欺犯詐騙旅遊團費53萬元，依1罪判刑6月，他上訴，卻不出庭，台北地院認為，曾的犯行造成11名團員受害，改依11個詐欺取財罪判刑1年8月，得易科罰金24萬元，沒收犯罪所得53萬元，判刑定讞。

曾被控以假名在交友網站認識許姓網友，2019年，他向許佯稱有認識的朋友可以代辦2020年2月1日出發到日本的旅遊，8天7夜只要4萬多元，2名被害人誤信，邀約其餘9人一起報名參加旅遊團，11人共交給曾53萬元，但曾沒買票，沒安排行程，被控詐欺。

一審審理認為，曾向他人詐取財物，犯後未取得諒解，依想像競合犯規定以1個詐欺取財罪論罪，判刑6月，曾不服判決，提起上訴。

法院開上訴庭時，多次傳喚曾出庭，曾不斷透過狀子或打電話請假，理由包括「在工地工作時不慎從鷹架掉落」、「沒收到法院通知」、「去血液腫瘤科就醫」，從未出庭；今年5月17日法官再度傳喚曾，曾稱「…在家自我居家隔離」。